وزارة الدفاع : حجز 660 ألف قرص مخدر كانت محملة على متن سيارة تهريب قرب الحدود الشرقية


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 20:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن الوحدات العسكرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبيّة داخل المنطقة الحدودية العازلة، تمكنت من إيقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية لتونس (مع ليبيا) وكانت محمّلة بكمّية من الأقراص المخدّرة تناهز 660 ألف قرص.
وأضافت الوزارة في بلاغها أنه تمّ تسليم المحجوز للمصالح الديوانيّة، طبقا للتراتيب القانونيّة الجاري بها العمل، وحجز السيارة لدى الوحدات العسكرية على  ذمّة السلطات القضائية، في إنتظار إستكمال الأبحاث.

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