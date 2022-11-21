كأس العالم 2022.. مدرب المكسيك: مواجهة بولونيا غدا مفصلية في التأهل للدور الثاني

أكد جيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك أن المجموعة الثالثة التي تضم بلاده إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولونيا والسعودية في نهائيات كأس العالم 2022، معقدة وأن مواجهة الغد أمام بولونيا ستكون مفصلية في التأهل إلى الدور الثاني.





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وقال مارتينو، في المؤتمر الصحفي الرسمي لمباراة المكسيك وبولونيا غدا، إن منتخبه سيخوض مبارياته الثلاث في المجموعة بهدف الفوز وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان التأهل إلى الدور الثاني، مشددا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام بولونيا من أجل التأهل.وأضاف أن منتخبه سيخوض المباريات الثلاث بنفس الطريقة، ولكن هذا الأمر سيعتمد على المنافسين أيضا، وعلى كيفية قدرة اللاعبين على الأداء وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن الأداء الجيد وحده قد لا يكفي من أجل التأهل.وأوضح مدرب المنتخب المكسيكي أن حسابات التأهل في المجموعة الثالثة معقدة، إلا أن منتخب الأرجنتين يملك الحظ الأوفر في التأهل، كما أن المنتخب السعودي ظهر بصورة جيدة خلال فترة الإعداد، وكان لديه الوقت الكافي للاستعداد للمونديال بصورة جيدة، فضلا عن امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر كونه بلد جوار.وحول عدم رضا الجماهير على أداء المنتخب، شدد مارتينو على أن منتخب المكسيك عانى في الفترة الأخيرة من صعوبات داخلية، وقدم مستويات سيئة خلال مبارياته الأخيرة، ولكنه شدد على أنه يشعر حاليا بتناغم بين لاعبي المنتخب سواء أصحاب الخبرة أو الشباب الجدد، معتبرا أن الفريق يحتاج الدعم من الجماهير، وأن اللاعبين سيسعون لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة من أجل تغيير وجهة نظر الجماهير.