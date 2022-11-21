بن عروس-انتخابات تشريعيّة: المحكمة الإدارية تؤيد استئنافيا قراراتها الابتدائية برفض الطعون المقدّمة

رفضت المحكمة الإدارية بتونس الطعن الّذي قدمه أحد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة بن عروس بئر القصعة، بعد أن أنهت ختم طور التقاضي الاستئنافي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المعروضة أمامها، والبتّ في جميع الطعون لتؤيد قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس.

وبحسب ماصرّح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، اليوم الاثنين، لـ"وات"، فقد تلقّت الهيئة قرارا من المحكمة يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم ورفضه من حيث الشكل، علما أنّ المترشّح قام بالطعن استئنافيا في القرار الابتدائي الذي أيّد القرار الصادر عن الهيئة بالرفض لكونه تقدّم بمطلب ترشحه في غير الدائرة الانتخابية المرسم بها.







وبرفض المحكمة لهذا الطعن استئنافيا، تكون المحكمة قد أيّدت قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة، لتبقى الخارطة الانتخابية من حيث عدد المترشحين في حدود عدد الترشحات التي تم قبولها والمحددة أوّليا بـ39 مترشّحا، يتوزعون على 9 نساء و30 من الرجال.

..



.



يذكر أنّ المحكمة الادارية تلقّت في الطور الابتدائي 5 طعون لمترشحين محتملين للانتخابات التشريعية المقبلة عن جميع الدوائر الانتخابية ببن عروس، وقد قضت المحكمة برفضها، ليستأنف مترشح وحيد الحكم الابتدائي والذي قضت المحكمة برفضه مجدّدا.

يشار إلى أن الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين سيكون في 22 نوفمبر 2022 وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحينة للهيئة العليا للانتخابات.

.. ...





وبرفض المحكمة لهذا الطعن استئنافيا، تكون المحكمة قد أيّدت قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة، لتبقى الخارطة الانتخابية من حيث عدد المترشحين في حدود عدد الترشحات التي تم قبولها والمحددة أوّليا بـ39 مترشّحا، يتوزعون على 9 نساء و30 من الرجال.يذكر أنّ المحكمة الادارية تلقّت في الطور الابتدائي 5 طعون لمترشحين محتملين للانتخابات التشريعية المقبلة عن جميع الدوائر الانتخابية ببن عروس، وقد قضت المحكمة برفضها، ليستأنف مترشح وحيد الحكم الابتدائي والذي قضت المحكمة برفضه مجدّدا.يشار إلى أن الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين سيكون في 22 نوفمبر 2022 وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحينة للهيئة العليا للانتخابات.