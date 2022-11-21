تونس الفرنكوفونية: احداث مرصد تونسي رقمي سنة 2023 وقريبا عرض نص احداثه على مجلس وزاري (وزير تكنولوجيات الاتصال )

اعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ان احداث مرصد تونسي رقمي من اهم الاصلاحات ويكون مسؤولا على تركيز الاستراتيجية الوطنية للبيانات والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وكذلك جمع المعطيات التي تهم مجال الرقمنة في تونس واعطاء لوحات القيادة لصناع القرار لاخذ القرارات والاستشراف والتخطيط للمستقبل





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وقال بن ناجي، لدى مشاركته في اشغال ندوة حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية ورهانات البحث العلمي في عصر الرقمنة، انه تم اعداد النص المتعلق باحداث هذا الهيكل وسيعرض قريبا على مجلس وزاري مشيرا الى ان هذا المرصد الذي ينتظر ان يكون جاهزا في سنة 2023 سيكون تابعا وزارة الاتصالاتواكد انه من بين اولويات الخطة الاصلاحية، تطوير الاطار التشريعي نظرا لاعتماد القطاع على نصوص قديمة وغير ملائمة مشيرا في ذات السياق الى وجود مشروع لتحيين مجلة الاتصالات ووضع مجلة جديدة للاستعمالات الرقمية وجمع بقية النصوص الاخرى المشتتة وتحيينها.وشدد على اهمية تحسين البنية التحتية الرقمية من خلال العمل على تغطية المناطق البيضاء وتوسيع شبكة الالياف البصرية وربط المدارس والمعاهد بشبكة الالياف البصرية وربط مؤسسات دور الشباب والثقافة في مرحلة ثانية لتعميم الانترنات ذات التدفق العالي.وذكر الوزير ان اللقاء الفرنكوفوني مثل مناسبة لتسهيل التعامل مع الدول الفنركوفونية والاستئناس بالتجارب المتقدمة للاستفادة منها والتعريف بالتجربة التونسية والتسويق للخبرة التونسية