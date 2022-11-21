إنجلترا تكتسح إيران في مونديال قطر 2022


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 16:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني بنتيجة عريضة قوامها ستة أهدف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.


وأحرز جود بيلينجهام هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

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وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أحرز رحيم ستيرلينغ الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 62 عاد ساكا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده.
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وبعدها بثلاث دقائق، أحرز مهدي طارمي هدف تقليص الفارق لمنتخب إيران.

وأعاد البديل ماركوس راشفورد فارق الأهداف الأربعة بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 71، ثم أضاف البديل الآخر جاك غراليش الهدف السادس.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحرز طارمي الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء.





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