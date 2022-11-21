الدائرة الانتخابية الكاف الغربيّة-الكاف الشرقيّة: تطلّعات لتدعيم البنية الأساسية ومقوّمات الصحة والتربية في مدينة تُحترم فيها التنمية المستدامة والشاملة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 17 ديسمبر القادم وانطلاق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر الجاري، يتواتر الحديث في ولاية الكاف حول البرامج الانتخابية المزمع تقديمها في الدوائر الانتخابية الثلاث التي يتنافس المترشحون فيها على ثلاثة مقاعد نيابية بحساب مقعد في كل دائرة.

وتختلف تطلّعات المواطنين من دائرة لأخرى، إذ يركّز أهالي دائرة الكاف الشرقية والكاف الغربية، على تنمية المدينة وتدعيم بنيتها الأساسية وتركيز مؤسسات صناعية وتجارية وترفيهية بها، بالإضافة إلى تدعيم مقوّمات الحياة الاجتماعية والصحية والتربوية في مدينة تحترم فيها التنمية المستدامة والشاملة، وفق تصوّرهم.



..



.

.. ...

وفي هذا السياق، يرى رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، حسين معاوية، أن مدينة الكاف تحتاج إلى برامج تنموية متعدّدة المحاور، منها تطوير المخطط المديري للمرور داخل المدينة، ووضع خطّة للتوسع العمراني، وصيانة المنطقة الصناعية وتوظيفها التوظيف الاحسن لاستقطاب أصحاب نوايا المشاريع سواء في القطاع الصناعي او التجاري، سيما وأن المدينة تزخر بالمعالم الأثرية والتاريخية وبتراثها الحضاري الذي يمكن أن يجعلها أيضا وجهة سياحية حقيقيّة.ويُجمع بعض المواطنين أنّه على المترشحين الدفاع على التنمية المستدامة للمدينة والتي تحتاج في جانب منها الى تطوير حركة النقل سواء داخل الوسط الحضري أو من خلال تثبيت مشروع الطريق السيارة الرابطة بين الكاف والعاصمة، مع امكانيه تدعيم خط السكك الحديدية بسفرات متواترة.وبدورهم، يطالب بعض سكان ضاحية برنوصة الغربية لمدينة الكاف بضرورة أن يدفع المترشحون نحو بعث مشاريع تحقق التنمية المستدامة للأحياء الشعبية التي تحيط بمدينة الكاف والتي أصبحت تفتقر لمقوّمات الاستدامة وخاصة ضعف المشاريع البيئية، ومنها مصب مراقب للنفايات يسهم في تدعيم جودة الحياة بالمنطقة، ويقضي على عدة مظاهر مضرّة بالبيئة.من جانبه، كشف أحد المترشحين المقبولين، في تصريح لـ"وات"، عن نيته الدفاع عن مشروع الشراكة مع عدة أطراف أجنبية لإنجاز خزانات مياه جديدة لتدعيم منسوب المياه بالمدينة التي تعرف منذ سنوات تواتر انقطاع المياه بها نتيجة لضعف المخزون المائي بها مع توسع نسيج عمرانها البشري على مدى العشرية الماضية.وأكد، في هذا الإطار، أن مدينة الكاف تحتاج على الأقل إلى خزانين إضافيين لتوفير الماء لكافة السكان بشكل منتظم، وفق تقديره.كما قال بعض نشطاء المجتمع المدني أن مدينة الكاف تحتاج إلى تطوير الخدمات الصحيّة، وذلك من خلال انتداب أطباء الاختصاص، والى تدعيم المستشفى الجهوي بإطارات طبية وشبه طبية، مع المطالبة بالإسراع بفتح قسم الاستعجالي، الذي طال انتظاره.وأشاروا إلى ضرورة بناء كليّة للطب في الكاف والتي كان وعد بإنجازها الوزير السابق للصحة، عبد اللطيف المكي، ضمن مشروع يقضي بفتح كليّات طب جديدة في بعض مدن البلاد، ولكنه ظلّ، حسب تعبيرهم، حبيس رفوف الوزارة.