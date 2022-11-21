وزارة التربية تؤكد تواصل الدروس بصفة عادية كامل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري

تتواصل الدروس بصفة عادية كامل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ أصدرته ظهر اليوم الاثنين.





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وأفاد البلاغ أن وزارة التربية تؤكد أن الدروس تتواصل بصفة عادية ووفق جداول الأوقات المعتمدة وذلك كامل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.ويأتي هذا البلاغ لتفنيد ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف الدروس بعد ظهر الثلاثاء بجميع المؤسسات التربوية بمناسبة مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره الدانماركي في كأس العالم قطر 2022.