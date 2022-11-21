وزارة الأسرة: الترفيع ب5 آلاف طفل إضافي في برنامج "روضتنا في حومتنا"

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين عن الترفيع ب5 آلاف طفل إضافي في عدد الأطفال المستفيدين من برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" خلال سنة 2023 وذلك في إطار دعم الدور الاجتماعي للدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطفولة المبكرة في المناطق ذات الأولوية وذات التغطية الضعيفة في مجال التربية ما قبل المدرسية.





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وأضافت وزارة الأسرة في بلاغ لها اليوم أن عدد أطفال العائلات محدودة الدخل المنتفعين بالبرنامج سيرتفع بمقتضى هذا القرار من 15 الى 20 ألف طفل بحساب 50 دينار شهريا لكل طفل مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج.وأعلنت الوزارة، في الإطار ذاته وبمناسبة شهر حماية الطفولة، التمييز الإيجابي لفائدة رياض الأطفال الخاصّة في المناطق الداخليّة والحدوديّة وذات أولويّة التدخّل والتي تشهد ضعفا في نسبة التغطية ما قبل المدرسيّة من خلال الترفيع من طاقة استيعاب هذه المؤسسات من 15 إلى 25 طفلاوأكدت الوزارة دعمها الحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة من جهة ومعاضدتها لأصحاب رياض الأطفال الخاصّة الذين رفعوا تحدّي الاستثمار في مجال الطفولة في المناطق الداخليّة من جهة أخرى مشددة على مواصلة جهودها للترفيع في نسبة التربية ما قبل المدرسية التي لا تتجاوز حاليا 42 بالمائة وذلك في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال.