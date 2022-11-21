الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر-2022: "راضون عن كل استعداداتنا للمونديال"


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 14:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعرب الرئيس التنفيذي لكأس العالم فيفا قطر 2022 ناصر الخاطرعن سعادته بخروج حفل افتتاح البطولة أمس الاحد بملعب "البيت" بالدوحة في أبهى حلة.
وقال الخاطر في تصريح له "منذ سنوات طويلة وأنا أنتظر هذه اللحظة وتمنيت أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأشكر كل الفرق التي عملت واجتهدت للوصول لهذه النقطة، والشكر موصول لجميع المسؤولين الذين وجّهوا وكانوا وراء هذه الرؤية الفريدة للمونديال".

وتابع "نحن راضون تماماً على كل استعداداتنا للبطولة ونتمنى أن تكون هذه الدورة ناجحة واستثنائية مثلما وعدنا".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257101



World cup
  14:00 Angleterre - Iran
  17:00 Senegal - Pays-Bas
  20:00 Etats-Unis - Pays de Galles

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 21 نوفمبر 2022 | 26 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:33
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1417°-1418°-1421°-1620°-14
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   