الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر-2022: "راضون عن كل استعداداتنا للمونديال"

أعرب الرئيس التنفيذي لكأس العالم فيفا قطر 2022 ناصر الخاطرعن سعادته بخروج حفل افتتاح البطولة أمس الاحد بملعب "البيت" بالدوحة في أبهى حلة.

وقال الخاطر في تصريح له "منذ سنوات طويلة وأنا أنتظر هذه اللحظة وتمنيت أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأشكر كل الفرق التي عملت واجتهدت للوصول لهذه النقطة، والشكر موصول لجميع المسؤولين الذين وجّهوا وكانوا وراء هذه الرؤية الفريدة للمونديال".





وتابع "نحن راضون تماماً على كل استعداداتنا للبطولة ونتمنى أن تكون هذه الدورة ناجحة واستثنائية مثلما وعدنا".



