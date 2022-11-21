وحدات من الحرس الوطني تلقي القبض على أربعة أشخاص في إطار مكافحة اجتياز الحدود خلسة

ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي بنزرت والمهدية، ليلة البارحة، القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل " تكوين وفاق يهدف إلى التنظيم والتوسط ومساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة" وجرى الاحتفاظ بهما، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأفاد ذات المصدر، في بلاغ الإثنين، بأن دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببن قردان ألقت القبض، أمس الأحد، على تونسيتين إثنتين كانتا "بصدد الدخول إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية" وحجزت لديهما كمية من علب السجائر المهربة.









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