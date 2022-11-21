سليانة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 14بالمائة (المندوبيّة الجهويّة للفلاحة)

تقدّم موسم جني الزيتون بولاية سليانة، منذ انطلاقه في 1 نوفمبر الجاري إلى غاية اليوم الاثنين، بنسبة 14 بالمائة أي ما يعادل جمع 4132 طنّا من الزيتون، بحسب رئيس مكتب الأشجار المثمرة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين.

وأشار بدر الدّين، في تصريح لـ"وات"، أنّ التقديرات النهائية للإنتاج بالجهة تناهز 28 ألفا و510 أطنان من الزيتون أي 5.7 ألف طن من الزيت، والتي يؤمل بلوغها مع نهاية الموسم في أواخر شهر فيفري القادم، مبيّنا أن السعر الأدنى لبيع 1 كغ من الزيتون قدر بـ2.8 دينار، فيما قدّر السعر الأقصى 3.2 دينار وبلغ السعر الأكثر تداولا 3 دنانير.





وأضاف أن عدد المعاصر المشتغلة بكامل الولاية بلغ 23 معصرة بطاقة تحويلية قدرت بـ1943 طنّا في اليوم، وهي قادرة على تحويل الكميات التي تم جنيها، حيث بلغت الكميات المحولة إلى حدّ الآن 3050 طنّا وقدرت نسبة استخراج الزيت إلى غاية اليوم 22 بالمائة.

وكشف المصدر ذاته أن أبرز إشكاليات الموسم تتلخّص في عدم توفّر مصبّ جماعي لتجميع مادة المرجين بمعتمديتي سليانة الجنوبية و سيدي بورويس، إلى جانب تراجع إقبال الفلاحين على تسميد غراسات الزياتين والأشجار المثمرة بمادة المرجين فضلا عن غلاء أسعار تحويل الزيتون.

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يذكر أن موسم جني الزيتون الجاري في حاجة إلى 7919 عاملا على امتداد 4 أشهر.



وأضاف أن عدد المعاصر المشتغلة بكامل الولاية بلغ 23 معصرة بطاقة تحويلية قدرت بـ1943 طنّا في اليوم، وهي قادرة على تحويل الكميات التي تم جنيها، حيث بلغت الكميات المحولة إلى حدّ الآن 3050 طنّا وقدرت نسبة استخراج الزيت إلى غاية اليوم 22 بالمائة.وكشف المصدر ذاته أن أبرز إشكاليات الموسم تتلخّص في عدم توفّر مصبّ جماعي لتجميع مادة المرجين بمعتمديتي سليانة الجنوبية و سيدي بورويس، إلى جانب تراجع إقبال الفلاحين على تسميد غراسات الزياتين والأشجار المثمرة بمادة المرجين فضلا عن غلاء أسعار تحويل الزيتون.يذكر أن موسم جني الزيتون الجاري في حاجة إلى 7919 عاملا على امتداد 4 أشهر.