وائل جلوز يعلن اعتزاله كرة اليد بعد تجربة 19 سنة

اعلن لاعب كرة اليد الدولي التونسي وائل جلوز اعتزال كرة اليد بعد مسيرة تواصلت قرابة 19 سنة.

وكتب جلوز في تدوينة اعتزال لعب كرة اليد " اخذ مني الأمر بعض الوقت لأدرك أن هذه المغامرة قد انتهت .هذا القرار لا علاقة له بمرضي ، أنا فخور بالنهوض عندما كان كل شيء ضدي، وفزت بالتحدي الذي وضعته لنفسي.. الاستمرار في اللعب لبضع سنوات أخرى من أجل متعة و حبي لكرة اليد".



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مضيفا ان " الرغبة في مواصلة المغامرة، و نيل للانتصارات والألقابلا تزال قائمة ولن تموت أبدا... لكن تغيرت الحال بسبب الإصابات والتعب مما يمنعني من اللعب ".بدا جلوز مسيرته مع كرة اليد عام 2003 ضمن جمعية الحمامات ووقع أول عقد احترافي له في عام 2009 وتوج باول لقب في تاريخه عام 2012 عندما فاز في ديسمبر من نفس السنة مع نادي كيل الالماني بالبطولة الالمانية ثم انتقل الى برشلونة الاسباني عام 0142 حيث استمر معه لمدة 4 مواسم وتوج معه ب7 القاب في الموسم الأول.كما توج جلوز خلال تلك المواسم الأربعة ب 21 لقبا اضافة الى تتويج فردي كأفضل ظهير ايسر في 2015/2016.ولعب جلوز عام 2018 مع برلين الالماني ثم انتثل في عام 2019 الى نادي شارتر الفرنسي ليعود عام 2020 إلى فريقه الاصلي جمعية الحمامات قبل ان ينضم عام 2021 إلى الترجي الرياضي التونسي حيث عزز رصيده ب3 ألقاب .كما عزز وائل جلوز صفوف المنتخي التونسي لكرة اليد وكان من ابرز عناصره .وسبق ان تم تكريم وائل جلوز ضمن الحفل السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباءبعد اختياره عندما كان يلعب حينها مع برشلونة الاسباني بلقب افضل رياضي تونسي لعام 2017 في مسابقة الجمهور ضمن الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات).