جلال القادري: المنتخب التونسي جاهز لمبارة الدنمارك..وعازمون على صنع الحدث

أكد الناخب الوطني جلال القادري جاهزية المنتخب التونسي بكرة القدم لمباراته الافتتاحية أمام المنتخب الدنماركي ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم فيفا قطر 2022.

وأوضح خلال لقاء اعلامي يسبق المباراة بـ 24 ساعة، أنّ المنتخب التونسي عازم على تحقيق نتيجة ايجابية في أولى مبارياته بدور المجموعات من اجل تعزيز آماله في التأهل للدور الثاني وصنع انجاز تاريخي لكرة القدم التونسية.



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وبيّن أنّ المنتخب التونسي سيتعامل مع مباراة الغد وفق خصوصيتها التكتيكية، لافتا النظر أنّ المنافس يعد من أحسن المنتخبات الأوروبية في الوقت الراهن.وأشار الى أنّ استعدادات المنتخب التونسي للمونديال، التي بدأت في جوان الماضي، كانت جيدة ومطمئنة، مبرزا أنّ الحضور الجماهيري التونسي الذي سيكون غفيرا في ملاعب قطر سيشكل حافزا مهما لنسور قرطاج في سعيها لتحقيق نتيجة ايجابية في المشاركة المونديالية السادسة.وأردف أنّ الاطار الفني له ثقة في كامل عناصر المنتخب التي يمتزج فيها الطموح بالخبرة، خصوصا وأنّ هناك 9 أو 10 لاعبين سبق لهم وأن شاركو في مونديال روسيا 2018، وفق قوله.وخلص جلال القادري الى أنّ المجموعة الرابعة التي تضم كذلك فرنسا بطلة العالم وأستراليا تعد من أقوى المجموعات وانّه سيتعامل مع كل مباراة وفق خصائصها.يذكر أنّ المنتخب التونسي سيواجه نظيره الدنماركي غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال على ملعب المدينة التعليمية الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، بادارة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس.