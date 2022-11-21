المديرة العامة للمرحلة الابتدائية: إنطلاق امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية في القطاعين العمومي والخاص يوم 9 جانفي 2022

أفادت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري أن امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية في القطاعين العمومي والخاص ستنطلق بداية من يوم 9 جانفي 2022 لتتواصل الى غاية يوم 14 من نفس الشهر وستشمل الاختبارات الكتابية فقط وذلك بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية .





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وأضافت نادية العياري في تصريح ل(وات) اليوم الاثنين أن وزارة التربية ارتأت تأجيل الامتحانات مراعاة لمصلحة التلميذ لافتة الى أنه سيتم بذلك توفير 3 أسابيع إضافية لتوفير الزمن الكافي للتعلم كما سيتم التركيز خلال هذه الفترة بالخصوص على التعلمات الأساسية على غرار العلوم واللغات وعلى المفاهيم المركزية والاستغناء على التقييمات التكوينية لربح المزيد من الوقت حسب تقديرهاوأكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية أن الوزارة حافظت على نظام الثلاثية مراعاة للجانب النفسي للتلميذ ولتكافؤ الفرص بين الجميع مشيرة الى أن الثلاثي الثاني والثالث ستعود خلاله التقييمات والاختبارات الشفوية والكتابية كالمعتاد وستكون على التوالي من 6 الى 18 مارس ومن 2 الى 18 جوان.ولفتت الى أن الوزارة ستفتح المؤسسات التربوية خلال العطلة المدرسية للاطار التربوي والتلاميذ لبرمجة دروس تطوعية للدعم والتدارك وذلك بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسيوأبرزت العياري أن وزارة التربية تعول على خبرة الاطار الاشرافي البيداغوجي من متفقدين ومساعدين بيداغوجيين وبالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية على وضع خطة تدارك حالة بحالة وحسب خصوصية كل قسم وكل مدرسة وكذلك لتأطير المدرسين في كيفية التدارك