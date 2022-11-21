تونس ورواندا توقعان اتفاقا إطاريا للتعاون بين حكومتي البلدين


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 06:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وقعت تونس ورواندا، يوم الأحد في جزيرة جربة على هامش انعقاد القمة 18 لمنظمة الفرنكوفونية، على "اتفاق إطاري للتعاون بين حكومتي البلدين بما من شأنه تعزيز علاقات التعاون الثنائي.
ووقّع على الاتفاق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي و وزير الشؤون الخارجية الرواندي، فانسان بيروتا، وذلك في ختام لقاء عقد على هامش القمة، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للوزارة.


وتناول اللقاء سير أشغال القمة 18 لمنظمة الفرنكوفونية، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حول مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمالها. كما أكدا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق في الاستحقاقات متعددة الأطراف للخروج بتصورات ومفاهيم وحلول مستجدة لمعالجة التحديات الراهنة.
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وتم التأكيد خلال اللقاء على "العزم المشترك على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".

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واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور على كافة المستويات بين مسؤولي البلدين لإحكام الإعداد للمواعيد الثنائية المُقبلة.

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