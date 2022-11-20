عبير موسي: انعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس "تكريم للزعيم بورقيبة"

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، أن انعقاد القمة الفرنكوفونية في جربة "تكريم للزعيم الحبيب بورقيبة" الرئيس الأول للجمهورية التونسية، مؤيدة بذلك ما قاله في هذا الشأن المتكلمون باسم وفود أجنبية، وعبرت عن استغرابها من عدم ورود هذا "التكريم" في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح القمة.







وقالت موسي، لدى إشرافها على الملتقى الوطني للشباب الدستوري، إن منظومة الحكم الحالية منذ 25 جويلية 2021 وسابقتها فيما بعد 2011 تقوم بـ"تدمير وتخريب كل ما جاءت به المنظومة البورقيبية ومكتسباتها" في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والتربية وغيرها.



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ودعت شباب حزبها إلى تعزيز كفاءاتهم التعليمية والمعرفية والمهنية والتعمق في الاطلاع على تاريخ البلاد ومنجزات استقلالها والإقبال على المشاركة السياسية وحل مشاكل البلاد والاقتداء بعقلية "التنوير"، مضيفة القول إنه "عندما يأخذ الحزب الدستوري الحر الحكم ستعود الإنجازات".



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وحذرت، في كلمة بثت على موقع التواصل الاجتماعي للحزب ألقتها أمام عشرات الشبان من تلاميذ وطلبة وحاملي الشهائد، من حالة العزوف وهجر الشباب للأحزاب السياسية "خلال العشرية الماضية" ومن محاولات توظيف الشباب في التجاذبات السياسية وانتشار التطرف وتهديد المكتسبات، قائلة إن الأكاديمية السياسية للحزب "ستنطلق هذه السنة في ظروف أفضل مما كانت".



وكان الحزب







وقالت موسي، لدى إشرافها على الملتقى الوطني للشباب الدستوري، إن منظومة الحكم الحالية منذ 25 جويلية 2021 وسابقتها فيما بعد 2011 تقوم بـ"تدمير وتخريب كل ما جاءت به المنظومة البورقيبية ومكتسباتها" في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والتربية وغيرها.ودعت شباب حزبها إلى تعزيز كفاءاتهم التعليمية والمعرفية والمهنية والتعمق في الاطلاع على تاريخ البلاد ومنجزات استقلالها والإقبال على المشاركة السياسية وحل مشاكل البلاد والاقتداء بعقلية "التنوير"، مضيفة القول إنه "عندما يأخذ الحزب الدستوري الحر الحكم ستعود الإنجازات".وحذرت، في كلمة بثت على موقع التواصل الاجتماعي للحزب ألقتها أمام عشرات الشبان من تلاميذ وطلبة وحاملي الشهائد، من حالة العزوف وهجر الشباب للأحزاب السياسية "خلال العشرية الماضية" ومن محاولات توظيف الشباب في التجاذبات السياسية وانتشار التطرف وتهديد المكتسبات، قائلة إن الأكاديمية السياسية للحزب "ستنطلق هذه السنة في ظروف أفضل مما كانت".وكان الحزب قدم في نهاية الأسبوع الماضي برنامجه الاقتصادي القائم على إدخال عديد الإصلاحات لتحقيق النمو والخروج من الأزمة وحالة المديونية وتفاقم البطالة.