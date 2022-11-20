المنستير: خبراء وجامعيون يتدارسون أساليب معالجة المياه الملوثة الصناعية الناتجة عن مصانع النسيج

باب نات - بمشاركة حوالى اكثر من 30 باحثا واستاذا جامعيا من فرنسا والجزائر وتونس وعدد من المهنيين في مجال النسيج، نظمت وحدة البحث في "التقنيات المتقدمة للبيئة والمدن الذكية" بكلية العلوم بجامعة صفاقس تحت إشراف الأستاذة الجامعية رجاء بن عمر، يومي الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر 2022, ورشات عمل حول اساليب معالجة وإعادة استخدام المياه الملوثة الصناعية الناتجة عن معامل النسيج عبر استعمال الاغشية وذلك بمقر القطب التكنولوجي بالمنستير.





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وقد شارك فى هذه الورشات عدد من المؤسسات الصناعية المتخصصة فى صناعة وترويج الاغشية ومعدات المياه المنتصبة بولاية المنستير وكذلك مخبر التحاليل وتصفية وتحلية المياه بولاية صفاقس "Genesis Water Technologies"، كما تضمنت هذه الورشات عديد المداخلات العلمية حول الموارد المائية والاشكاليات والتحديات وتثمين المياه المالحة وزيارات ميدانية لعدد من معامل النسيج.وشددت الأستاذة الجامعية، رجاء بن عمر، فى إفتتاح التظاهرة على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لتونس فى ظل ما وصفته بالوضعية المفزعة للمياه وضعف المقدرات المتاحة فيها بسبب الجفاف الذى يميز المنطقة على غرار عديد البلدان الإفريقية. وبينت كذلك ان 98 بالمائة من الموارد المائية بمنطقة المغرب العربى قد استهلكت ولم يبق منها سوى 2 بالمائة بما يحتم اللجوء الى موارد مائية بديلة.هذا واعتبرت، بن عمر، في ذات الإطار، أن تقنية الاغشية فى معالجة المياه سواء فيما يتعلق بموارد مياه الشرب أو الرى او الطاقة المتجددة او معالجة مياه الصرف الصحى صارت اليوم حلا بديلا لا محيد عنه. وأشارت إلى ان هذه الاغشية تستعمل فى تحلية مياه البحر أو تنقية المياه الملوثة خاصة منها المستعملة فى المجالات الصناعية ذات الاستهلاك العالى للمياه مثل تحويل الاسمدة وصناعة النسيج وصناعة الجلود والاحذية.وأضافت، ان مشاركة خبراء من دول مختلفة فى هذه الورشات يعد نقطة قوة لنجاح التظاهرة والوصول الى نتائج فى مجال مجابهة ندرة المياه. وتوقعت ان هذه الورشات ستساهم وضع اليات ومنصات للتفاعل الايجابى والمثمر بين مختلف المتدخلين فى هذا المجال من خلال الجلسات والورشات العلمية والزيارات الميدانية التى يتركز مضمونها على مناقشة نتائج أبرز البحوث والمشاريع المنجزة فى مجال إعادة استعمال المياه.وللإشارة فإن هذه الورشات تأتي ضمن مشروع " PRIMA" (الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط) بتمويل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية من خلال برنامج Horizon 2020 والذي شاركت فيه 19 دولة من بينها تونس.وائل الرميلي