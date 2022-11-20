الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية : "قمة جربة حققت نجاحا باهرا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها تونس"

اعتبرت الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية "لويز موشيكيوابو" أن "قمة جربة حققت نجاحا باهرا"، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم الأحد عقب اختتام أشغال القمة الفرنكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الحالي.





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وأكدت أن تونس "لم تخيب الانتظارات رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه، ومحاولتها الخروج من الأزمة التي تمر بها".وأضافت أن "قمة جربة" مكنت من "الوصول إلى عديد القرارات الهامة، رغم أن المنظمة تمر بمرحلة انتقالية على مستوى أعمالها وطريقة اجتماعات هيئاتها"، مشيرة الى أن هذه القرارات تتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها خلال القمة وخاصة شباب المجتمع الفرنكوفوني وعدم ثقة المواطنين بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الفضاء الفرنكوفوني.وحيت نجاح القرية التونسية للفرنكوفونية، مشيرة الى أن هذا الفضاء استقبل يوميا اكثر من 15 الف زائر من 88 دولة اعضاء المنظمة الفرنكفونية. وقالت في هذا السياق:" نحن ممتنون لكافة التونسيين على حفاوة الاستقبال، وكل الزائرين سيحملون جزءا من جربة في قلوبهم".وتحدثت في جانب آخر عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل المنظمة خلال الاربع سنوات القادمة، موضحة أن الأولوية ستعطى لتعزيز حضور اللغة الفرنسية على "الويب" من خلال زيادة قابلية الاكتشاف للمحتوى الرقمي باللغة الفرنسية.وعبرت "لويز موشيكيوابو" عن سعادتها بتعيينها أمينة عامة للمنظمة الفرنكفونية للأربع سنوات القادمة، مضيفة أنه سيتم خلال فترة ولايتها المقبلة إعطاء الأولوية لصناعة الثقافة الفرنكوفونية، نظرًا لتأثيرها في تعزيز اللغة الفرنسية في العالم.وعلى الصعيد السياسي، أكدت الأمينة العامة أن أجهزة المنظمة ستنظر في تسوية حالات الصراع بين دول العالم الناطقة بالفرنسية.كما تعهدت بالعمل على تنفيذ قرارات نتائج القمة الحالية خاصة في ما يتعلق بدعم النساء صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة والمرأة الريفية خاصة في لبنان على المدى القصير، وتدريب 250 ألف ناطق بالفرنسية على التقنيات الرقمية الجديدة.وأعلنت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن فرنسا ستحتضن أشغال القمة 19 للفرنكفونية في نهاية سنة 2024.