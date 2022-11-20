مونديال 2022 :المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة الدنمارك

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته لمباراة الجولة الاولى من منافسات المجمعة الرابعة لمونديل قطر 2022 والتي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم بمنتخب الدانمارك باجراء حصة تدريبية قبل اخيرة





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وشهدت التدريبات تطبيق عديد الخطط من قبل المدرب جلال القادري، الذي كان حريصا على تنبيه اللاعبين لمختلف النقاط التي يجب التركيز عليها في اللقاء الأول بناء على ما رصده من ملاحظات بعد متابعة مباريات المنتخب الدنماركي في الفترة الماضية، مطالبا اللاعبين بالتركيز العالي.و يختتم المنتخب الوطني مساء غد الاثنين تحضيراته لمباراته الاولى في المونديال مع نظيره الدنماركي.ويعقد مدرب المنتخب الوطني جلال القادري ندوة صحفية صباح الغد بداية من الساعة العاشرة و الربع بتوقيت تونس و سيكون مرفوقا بأحد اللاعبينويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء منتخب الدنمارك على الساعة الثانية بعد الزوال بملعب المدينة التعليمية