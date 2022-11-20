اختتام القمة 18 للفرنكوفونية بجربة 2022:  اعتماد " إعلان جربة"  والقرارات الخاصة بأوضاع الأزمة في الفضاء الفنركوفوني

اختتمت عشية اليوم الأحد بجزيرة جربة أشغال القمة 18للفرنكوفونية برئاسة تونس باعتماد " إعلان جربة" والقرار الخاص بحالات الأزمة والخروج منها وتعزيز الأمن والسلم في الفضاء الفرنكوفوني ، ألى جانب الإجراءات المتصلة بانضمام أو تغيير وضعية عدد من الدول والمنظمات صلب المنظمة الفرنكوفونية .





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وأشاد الرئيس قيس سعيد في كلمته بالمناسبة بنجاح القمة على جميع الاصعدة وبالتوصيات المتسمة بالنجاعة والفاعلية التي تم اعتمادها متوجها بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث..وأكد أن التوصيات والقرارات التي تم اعتمادها ستكون بمثابة خارطة طريق مشتركة للفترة المقبلة في عمل الدول الأعضاء بالمنظمة .ووصف رئيس الدولة القرارات المتخذة بالمصيرية بالنسبة لمستقبل الشعوب وخاصة الشباب في مناخ عالمي متأزم, معربا عن الأمل في أن تتبع مختلف القرارات التي تمت المصادقة عليها بمشاريع عملية لتنفيذهاوبين أنه في ختام الأشغال والنقاشات المعمقة على مدى يومين تم اعتماد الوثائق الخاصة بالقمة التي تم العمل عليها وإعدادها في مختلف للجان والهيئات على امتداد أشهر وصادق عليها المجلس الوزراي،وأشار إلى تحفظ كندا بخصوص النقطة المتعلقة بالشرق الأوسط في " إعلان جربة "كما تم التنصيص على تحفظات الأطراف ضمن وثيقة القرار الخاص بحالات الأزمة والخروج منها وتعزيز الأمن والسلم في الفضاء الفرنكوفوني.كما تمت المصادقة على الإعلان حول اللغة الفرنسية ضمن التنوع اللغوي للفرنكوفونية ، والاطار الاستراتيجي للفرنكوفونية 2023/ 2030 ، والقرارات ذات الصلة بالمواضيع التي تمت مناقشتها خلال الموائد المستديرة. .وقد اعادت الجلسة العامة النهائية وبالإجماع انتخاب لويز موشيكوابو أمينة عامة لمنظمة الفرنكوفونية لولاية بأربعة سنوات ، كما تم اختيار فرنسا لاحتضان القمة 19 للفرنكوفونية وذلك سنة 2024وكانت القمة 18 لمنظمة الفرنكوفونية التأمت بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر على مستوى القمة ، تحت شعار" التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني بحضور 31 رئيس دولة وحكومة أعضاء في المنظمة .وممثلي 86 منظمة وهيكل ينتمي لمنظمة الفرنكوفونية.وناقشت القمة محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بالرقمة والشباب والمرأة ، كما تطرقت لظاهرة العزوف المواطني ، وحالات الأزمة في العالم وسبل الخروج منها وتعزيز السلم في الفضاء الفرنكوفوني ودعم التقارب بين الشعوب من خلال تنمية اللغة الفرنسية .