افتتاح المعهد الفرنسي "فيكتور هوغو" والتحالف الفرنسي بجربة على هامش فعاليات القمة الفرنكفونية

افتتحت ليلى سليماني الكاتبة والممثلة الشخصية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، لقمة الفرنكوفونية المعهد الفرنسي "فيكتور هوغو" و التحالف الفرنسي بجربة على هامش فعاليات القمة 18 للفرنكفونية الملتئمة يومي 19 و20 نوفمبر بجزيرة جربة.





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وكان ذلك بحضور كل من وزير التربية فتحي السلاوتي وسفير فرنسا بتونس اندريه باران ومدير وكالة التعليم الفرنسي بالخارج أوليفييه بروشيه ورئيس مؤسسة التحالفات الفرنسية ايف بيغو.وأشادت ليلى سليماني بالمناسبة بالتزام، جمال بن عاشور مؤسس المعهد الفرنسي "فيكتور هوغو" ورئيس التحالف الفرنسي بجربة، في نشر ودعم اللغة الفرنسية في المنطقة.يذكر أن معهد "فيكتور هوغو" الثانوي تأسس سنة 2017 وأمّه في البداية 43 تلميذا ليبلغ عدد تلاميذه اليوم 400 وهو ما يترجم ديناميكية شبكة التعليم الفرنسي في تونس التي تضم اليوم 18300 من التلاميذ.ويمثل التحالف الفرنسي بجربة مركز ثقافي يقدم دروس في اللغة الفرنسية يتحصل بعدها المتعلم على شهائد معتمدة على المستوى العالمي وهو جزء من شبكة تضم 832 تحالف في 131 بلد.