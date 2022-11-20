قمة الفرنكوفونية: امضاء اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و3 جامعات من الكيبيك تشمل البحث العلمي والابتكار

امضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع 3 جامعات من الكيبيك (كندا) اتفاقية اطارية تشمل البحث العلمي والابتكار وذلك خلال منتدى حول التحديات الاجتماعية ورهانات البحث العلمي الفرنكوفوني في عصر الرقمنة انتظم اليوم الأحد بالقرية التونسية للفرنكوفونية في اطار الانشطة الموازية لقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة.





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وتهدف هذه الاتفاقية، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير الى ارساء حركية لدى الطلبة والدكاترة الشبان لاعطائهم مزيد من الفرص للابداع داخل تونس وخارجها.واشار الوزير الى انه سيتم في اطار هذه الاتفاقية تمويل مشترك تونسي كندي لمشاريع بحث وطلب عروض لبرامج بحث تهم مجالات هامة بتونس مثل التحول الرقمي والطاقات المتجددة وغيرها.أضاف ان مجال البحث العلمي مهم في تونس وحقق نتائج متميزة جدا من ناحية البحوث العلمية المنشورة اذ تحتل تونس المرتبة 12 في العالم من ناحية المنشرورات العملية من بين اكثر من 180 دولة الا انه يشكو نقائص وخاصة على مستوى تثمين البحث العملي الذي يعتبر مهما في التنمية والرفع من تشغيلية حاملي الشهائد العليا.وذكر بوجود اتفاقية سابقة مع الجانب الكندي تهم التعليم العالي حيث تمثل كندا الوجهة الثانية للطلبة التونسيين بعدد بلغ هذه السنة 7 الاف طالب.وتم خلال هذا المنتدى عرض تجارب تونسية ناجحة لمؤسسات ناشئة لاطلاع الجانب الكندي على عينة من تجربة تونس في المجال وما تعج به الجامعة التونسية من كفاءات.