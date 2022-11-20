مونديال 2022 - ديشان قرر عدم الاستعانة ببديل لكريم لبنزيمة

‬قرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب عدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيمة الذي استبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة وقرر خوض النهائيات بمنتخب مكون من 25 لاعبا فقط.

وتدرب بنزيمة مع المنتخب الفرنسي لأول مرة منذ الوصول إلى قطر أمس السبت لكنه أضطر للتوقف سريعا بسبب إصابة في الفخذ وبعد الفحوص تقرر استبعاده من البطولة.





وردا على سؤال اليوم عن إمكانية استعانته ببديل للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال ديشان "لا".

وأضاف مدرب فرنسا "هذه مجموعة متميزة في كل ما يقومون به في الملعب وخارجه. هذه مجموعة متحدة".

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وأصبح بنزيمة ثاني لاعب فرنسي ينضم لقائمة الإصابات في أقل من أسبوع بعد المهاجم كريستوفر نكونكو الذي أصيب خلال التدريب وانضم راندال كولو مواني للفريق بدلا منه.

واستبعد لاعبا الوسط البارزان بول بوغبا ونغولو كانتي من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة قبل أن يعلن ديشان تشكيلته للنهائيات.

وتبدأ فرنسا مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل قبل أن تواجه منتخبي الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة بعد ذلك.

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وردا على سؤال اليوم عن إمكانية استعانته ببديل للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال ديشان "لا".وأضاف مدرب فرنسا "هذه مجموعة متميزة في كل ما يقومون به في الملعب وخارجه. هذه مجموعة متحدة".وأصبح بنزيمة ثاني لاعب فرنسي ينضم لقائمة الإصابات في أقل من أسبوع بعد المهاجم كريستوفر نكونكو الذي أصيب خلال التدريب وانضم راندال كولو مواني للفريق بدلا منه.واستبعد لاعبا الوسط البارزان بول بوغبا ونغولو كانتي من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة قبل أن يعلن ديشان تشكيلته للنهائيات.وتبدأ فرنسا مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل قبل أن تواجه منتخبي الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة بعد ذلك.