الإدارة العامة للحرس الوطني تدعو إلى التبليغ عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية المعدة للتنوير و الاتصالات

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين، إلى الإعلام عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية المعدة للتنوير العمومي والاتصالات، والتي تخلف أعطابا فنية وإنقطاع الخدمات على المواطنين.





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وأكّدت الحرص على التصدي لجميع الجرائم التي تطال الأملاك العامة والخاصة، وعلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على مرتكبيها، وفق ما نشره المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وبينت في هذا الصدد، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان، التي كانت معززة بدورية من الفرقة المركزية الثانية للاستعلام، تمكّنت وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال شراء الأسلاك النحاسية المسروقة وتصديرها للبلدان الأوروبية كمادة أولية.وأضافت أنّه تمّ حجز حوالي 44 طنا من مادة النحاس من بينها 24.5 طنا داخل حاوية معدة للتصدير، مؤكّدة أنّه تمّ الاحتفاظ بشخصين يحملان جنسية أجنبية، ومباشرة قضيّتين موضوعها "المشاركة في السرقة من خلال شراء مسروق" و "التدليس ومسكواستعمال مدلس المقصود به تغيير الحقيقة لتحقيق ربح مادي الواقع من طرف موظف عمومي".