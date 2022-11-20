بطولة الرابطة المحترفة الثانية : النتائج والترتيب

انفرد نادي حمام مؤقتا بصدارة المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه اليوم في بن عروس على جاره سبورتنغ بن عروس 2-صر ورفع رصيده الى 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن قوافل قفصة وهلال مساكن ( 10 نقاط).
وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :
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ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران صفر-4
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-هلال مساكن 2-1
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف صفر-2
الترتيب
1-نادي حمام الانف 13 5
2-قوافل قفصة 10 4
-هلال مساكن 10 5
4-شبيبة العمران 9 5
5-القلعة الرياضية 7 4
6-جمعية جربة 5 4
7-الملعب القابسي 4 4
-سبورتينغ المكنين 4 4
-مكارم المهدية 4 5
10-الترجي الجرجيسي 3 4
-سبورتينغ بن عروس 3 5
-الملعب الصفاقسي 3 5
وتقام يوم الاربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري بقية مقابلات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية كالاتي
ملعب قابس
الملعب القابسي - القلعة الرياضية
المركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الجرجيسي - قواقفل قفصة
جربة حومة السوق
جمعية جربة - سبورتنغ المكنين
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