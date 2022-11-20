مونديال 2022: البلجيكي لوكاكو يغيب عن أول جولتين

يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه روميلو لوكاكو أقله لمباراتيه الأوليين في دور المجموعات من مونديال قطر لكرة القدم الذي ينطلق الأحد وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

ولم يكن مهاجم إنتر الإيطالي متواجدا مع الفريق في أول تمرين مفتوح أمام وسائل الإعلام منذ وصوله إلى الدوحة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.



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وقرر المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس استدعاء لوكاكو الى تشكيلة النهائيات رغم الإصابة التي يعاني منها أفضل هداف في تاريخ المنتخب (68 هدفا في 102 مباراة).وعانى لوكاكو من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر أبعدته عن الملاعب منذ أواخر اوت الماضي، قبل أن يعود في 26 أكتوبر الماضي.وكان مارتينيس يتوقع صعوبة مشاركة لوكاكو في دور المجموعات بقوله خلال اعلان التشكيلة إنه يأمل في أن يكون جاهزا على الأقل للدور الثاني من العرس العالمي بعد المباريات الثلاث للمجموعة السادسة التي تضم أيضا كرواتيا وكندا والمغرب.وفي ظل غياب لوكاكو، من المرجح أن يلجأ مارتينيس الى مهاجم فنربخشه التركي ميتشي باتشواي الذي لعب أساسيا في المباراة التحضيرية الأخيرة التي خسرتها بلجيكا أمام مصر 1-2.وترك باتشواي مكانه لمهاجم لنس الفرنسي لويس أوبندا الذي كان صاحب هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 من اللقاء الذي أقيم في الكويت.