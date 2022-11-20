مونديال 2022 - استبعاد الجناح بويل من تشكيلة أستراليا للإصابة

استبعد الجناح مارتن بويل من تشكيلة منتخب أستراليا في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الأحد بسبب إصابة في الركبة قبل يومين فقط من موعد مباراة الفريق الأولى في النهائيات أمام فرنسا حاملة اللقب.





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وسينضم للتشكيلة ماركو تيليو بديلا لبويل المولود في اسكتلندا والذي كان تعرض للإصابة خلال اللعب لفريقه هايبرنيان وكانت مشاركته في البطولة محل شك نتيجة لذلك أيضا.وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد "جميعنا نتعاطف مع مارتن وهي انتكاسة قاسية بالنسبة له قبيل انطلاق كأس العالم. لقد كان عنصرا أساسيا في مسيرتنا نحو الوصول لقطر ونحن نشكره على كل ما قدمه للمنتخب الأسترالي خلال هذه الرحلة".وأضاف المدرب "سيعود للفريق ونحن نتوق لرؤيته من جديد بملابس المنتخب بألوانها الخضراء والذهبية".ووصل الجناح تيليو (21 عاما) إلى قطر الثلاثاء الماضي ليكون جاهزا للانضمام للمنتخب الأسترالي إذا ما تقرر استبعاد بويل.وقال المدرب أرنولد "لقد فعل ماركو كل ما طلبناه منه حتى يكون جاهزا للانضمام لنا في البطولة. لعب دورا مهما في مسيرة منتخبنا الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وهو يعرف المنتخب الوطني الأول ونحن ننتظر إسهاماته مع الفريق في البطولة".وبعد مواجهة فرنسا الثلاثاء المقبل سيلتقي منتخب أستراليا مع نظيريه التونسي ثم الدنماركي ضمن المجموعة الرابعة.