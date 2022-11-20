نور الدين الشمنقي: سيتم إعداد إختبارات تقييمية مختلفة للتلاميذ الذين انقطع اطارهم التربوي عن التدريس

أفاد الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية نور الدين الشمنقي اليوم الأحد أن استئناف، تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين انقطع اطارهم التربوي من نواب ومتعاقدين عن التدريس لفترة 8 أسابيع، للتعلمات في المواد الأساسية (رياضيات وعلوم ولغات) سيمكنهم من الدخول في منظومة التقييمات التي تستوجب اجراءات استثنائية واعداد سيناريوهات مختلفة من الاختبارات التقييمية حسب التعلمات المكتسبة، وذلك قبيل اجراء تقييمات الثلاثي الأول.





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وأضاف نور الدين الشمنقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن المدة الزمنية الفاصلة عن اجراء الاختبارات التقييمية للثلاثي الأول هي 10 أيام وهيفترة زمنية تسمح حسب تقديره بتهيئة التلاميذ للدخول في منظومة التقييمات وإجراء الإختبارات حسب السيناريوهات المحتملة.وأكد أن منظومة التقييمات ستراعي نسق التعلمات وعملية التدارك التي ستتم حسب حالة كل مؤسسة تربوية بالتنسيق بين المجلس البيداغوجي بالمدرسة ومدير المدرسة ومتفقدي الدائرة.وشدّد على أنه بحلول الثلاثية الثانية سيكون التلاميذ قد تداركوا جميع التعلمات وأصبحوا متساوون مع بقية التلاميذ وبالنسبة لبقية المواد الأخرى على غرار مواد التنشئة الاجتماعية اقترح أن يتم ادماجها في مفاهيم المواد العلمية والمواد الأساسية كاللغات وهو ما سيتطلب حسب تقديره تكوين الاطار التربوي في الغرض، معتبرا أن ذلك سيخلق مناخا محفّزا للتلميذ.وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد صرّح أمس السبت، على هامش فعاليات القمة الفرنكوفونية المنعقدة بجزيرة جربة يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري، أن برنامج تدارك ما فات التلاميذ من مكتسبات علمية ومعرفية على خلفية مقاطعة المعلمين النواب وخريجي علوم التربية للدروس جاهز وقد تم توجيهه الى جميع المندوبيات الجهوية للتربية للنقاش.وأفاد وزير التربية أن رزنامة الامتحانات للثلاثي الأول جاهزة وسيتم اصدار منشور في الغرض غدا الاثنين.