تواصل اشغال القمة الفرنكفونية في يومها الثاني في انتظار "اعلان جربة"

تتواصل، اليوم الاحد، اشغال اليوم الثاني للقمة الفركنفونية التي تحتضنها مدينة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بحضور 31 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 35 من وزراء الخارجية والوزراء المعتمدين والمكلفين بالفرنكفونية وممثلي المنظمات الدولية.





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وستتوج اشغال هذه القمة برئاسة تونس "باعلان جربة" الذي سيتضمن القرارات المتخذة من قبل رؤساء الدول والحكومات المشاركة حول المسائل التي تم التطرق لها خلال الاشغال.وستخصص الجلسة الثالثة من اشغال القمة المبرمجة، صباح الاحد، لقضايا المراة والشباب في الفضاء الفرنكفوني.وستختتم اشغال القمة بتعيين الامينة العامة الحالية "لويز موشيكيوابو" على راس المنظمة الدولية للفرنكفونية بصفتها المترشحة الوحيدة لهذه الخطة لمدة اربع سنوات، والبلد الذي سيحتضن القمة 19 للفرنكفونية، حسب ما ورد البرنامج الرسمي لاشغال القمة.وكانت تونس تسلمت، صباح أمس السبت، خلال افتتاح اشغال القمة 18 للفرنكوفونية بجربة، من رئيس وزراء جمهوريّة أرمينيا نيكول باشينيان، رئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية بعد أن ترأست أرمينيا هذه المنظمة منذ قمة ارفان المنعقدة سنة 2018.يذكر ان اشغال المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية تنطلق بعد ظهر الاحد، تحت شعار "من أجل تنمية تشاركية في الفضاء الفرنكوفوني"، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الصناعة والتجارة والصناعة لتونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وتوقع المنسق العام للمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية والمدير الملحق لدى الادارة العامة بوكالة النهوض بالاستشمار الخارجي، المختار الشواري، في حوار مع "وات"، امس السبت، حضور قرابة 630 مشاركا في المنتدى. وستكون 35 دولة ممثلة بمشاركين في المنتدى وتقريبا ست بلدان ممثلة بوفود كبرى على غرار مقاطعة كيباك (كندا) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكوت ديفوار والكامرون وفرنسا وكندا وبقية البلدان ممثلة بنسب مشاركة تتراوح بين خمسة وعشر مشاركين.