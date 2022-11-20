كأس العالم 2022 : المنتخب القطري يبحث عن انجاز مونديالي مشرف

تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر, اليوم الأحد, بلقاء قطر امام الإكوادور, بملعب البيت بمدينة الخور.





..



.

.. ...

ويفتتح منتخب قطر مونديال 2022 بمواجهة تاريخية حيث إنها المشاركة الأولى له في نهائيات كأس العالم, وقد تأهل باعتباره البلد المضيف, بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.وتتطلع الجماهير القطرية إلى بداية قوية لمنتخب بلادها في البطولة بعد 3 أعوام من تتويجه بلقب كأس آسيا 2019, وكذلك في ظل الخبرات التي اكتسبها عبر مشاركته في العديد من المنافسات الدولية البارزة.وشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019, والكأس الذهبية 2019, كما شارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال, وكأس العرب 2021, التي توج بلقبها المنتخب الوطني الجزائري و منتخب قطر المركز الثالث بها على أرضه.وتلعب مواجهة الإكوادور على الأرجح, دورا مهما في رسم ملامح مشوار المنتخب القطري في البطولة خصوصا في ظل صعوبة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السنغال وهولندا.أما المنتخب الإكوادوري, فقد تأهل إلى النهائيات بعد أن احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية.وستكون المشاركة هي الرابعة له في المونديال, علما بأن آخر مشاركة له كانت في نسخة 2014 بالبرازيل بينما حقق أفضل نتيجة له في نسخة 2006 بألمانيا عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي.وضمن استعداداته النهائية للمونديال, حقق المنتخب القطري أربعة انتصارات في مبارياته الودية الأخيرة في أكتوبر و نوفمبر, حيث تغلب على غواتيمالا 2 -0 , والهندوراس 1-0 , و بنما 2 -1 , وألبانيا 1-0.أما منتخب الإكوادور, فقد تعادل مع منتخبات السعودية واليابان والعراق سلبيا في آخر ثلاث مباريات ودية له.