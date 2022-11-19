أمين عام حزب التكتل: لابّد أن يكون المواطن أولوية لدى الدولة

-قال أمين عام حزب التكتل، كمال القرقوري أنه لابد ان يكون المواطن اولوية لدى الدولة ،وذلك في تصريح ل/وات /على هامش ندوة تكوينية تحت عنوان "الهجرة غير النظامية في تونس " نظمها فرع المنستير لمنظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم بالمنستير





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ودعا كمال القرقوري إلى "إعادة الأمل للمواطن بشأن إمكانية العيش بشكل أفضل في بلادنا" وذلك ببرامج واضحة وصريحة تفتح الأفق للسنوات 2030 -2050، مشيرا الى ان حل تجاوز ظاهرة الهجرة غير النظامية يستدعي بالضرورة " تغيير المنوال الاقتصادي والتنموي والتعامل الاجتماعي والثقافي في البلاد وطريقة العيش، بما يرتقي بالمواطن الى مرتبة الشريك في أخذ القرار و يجعله قادرا على بناء المستقبل بعيدا عن غياب الأفق الواضح، وشبح الأزمات السياسية المتتالية والغد المجهول .وأوضح من جهته الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر في محاضرة له ما شهدته البلاد خاصة في السنوات الأخيرة من تنامي موجة للهجرة غير النظامية ، والتي بلغت أوجها خلال السنة الجارية إذ وصل 32 ألفا و295 تونسيا من المهاجرين غير النظامين إلى فضاء شنغن برا أو بحراوسلط الضوء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب والعائلات والقصر إلى الهجرة غير النظامية إلى جانب الوضع السياسي اليوم الذي خلق حالة من الإحباط وانعدام الآفاق والثقة في المستقبل وانهيار الخدمات الاجتماعية ، مما يساهم في تعميق هذه العواملوقال "اكتفت الدولة للأسف في تعاطيها مع هذه الظاهرة بالمعالجات الأمنية ولعب دور الحارس للحدود الأوروبية ،معتبرا أنّ ذلك "يمثل انتكاسة خطيرة في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تكريس حرية التنقل، ومراجعة كلّ الاتفاقيات غير العادلة، وإيقاف عمليات الترحيل القصري التي تقوم بها السلطات الأوروبية نحو تونس"