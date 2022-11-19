البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : نتائج مباريات الجولة 11

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :







القاعة متعددة الاختصاصات برادس

النادي الافريقي-النجم الرادسي 88-57

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قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-شبيبة القيروان 84-63

قاعة قرمبالية

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الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 52-36

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار-شبيبة المنازه 60-59

قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي-الاتحاد المنستيري 75-77







الترتيب

1-النادي الافريقي 22 11

2-الاتحاد المنستيري 19 11

3-النجم الساحلي 18 11

-الملعب النابلي 18 11

5-النجم الرادسي 17 11

--الزهراء الرياضية 17 11

7-الدالية الرياضية بقرمبالية 16 11

8-شبيبة القيروان 13 11

--شبيبة المنازه 13 11

10-اتحاد الانصار 12 11



القاعة متعددة الاختصاصات برادسالنادي الافريقي-النجم الرادسي 88-57قاعة الزهراءالزهراء الرياضية-شبيبة القيروان 84-63قاعة قرمباليةالدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 52-36قاعة دار شعبان الفهرياتحاد الانصار-شبيبة المنازه 60-59قاعة بئر شلوف بنابلالملعب النابلي-الاتحاد المنستيري 75-771-النادي الافريقي 22 112-الاتحاد المنستيري 19 113-النجم الساحلي 18 11-الملعب النابلي 18 115-النجم الرادسي 17 11--الزهراء الرياضية 17 117-الدالية الرياضية بقرمبالية 16 118-شبيبة القيروان 13 11--شبيبة المنازه 13 1110-اتحاد الانصار 12 11