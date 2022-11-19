البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : نتائج مباريات الجولة 11


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 20:29 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :


القاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 88-57
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قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-شبيبة القيروان 84-63
قاعة قرمبالية
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الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 52-36
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار-شبيبة المنازه 60-59
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي-الاتحاد المنستيري 75-77



الترتيب
1-النادي الافريقي 22 11
2-الاتحاد المنستيري 19 11
3-النجم الساحلي 18 11
-الملعب النابلي 18 11
5-النجم الرادسي 17 11
--الزهراء الرياضية 17 11
7-الدالية الرياضية بقرمبالية 16 11
8-شبيبة القيروان 13 11
--شبيبة المنازه 13 11
10-اتحاد الانصار 12 11

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