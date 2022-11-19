رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يزور مقر إقامة المنتخب التونسي في الدوحة

أدّى رئيس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي،اليوم السبت، زيارة إلى مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الدوحة،بمناسبة مشاركته في منافسات كاس العالم 2022 التي تنطلق غدا في قطر و الى غاية 18 ديسمبر القادم.





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واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان رئيس الكنفدرالية الافريقية حظى باستقبال من طرف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، والوفد الرسمي الذي يرافق المنتخب الوطني".و حسب ذات المصدر فقد "توجه رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بكلمة إلى الوفد التونسي و إلى اللاعبين، لدعمهم ومساندتهم وتحفيزهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية، راجيا للمنتخب الوطني النجاح في المشاركة السادسة في كأس العالم والثانية توالياً و تمثيل تونس و القارة الإفريقية أحسن تمثيل مثلما تعود على ذلك سابقا ، مؤكدا ثقته في نجاح المنتخب الوطني في إسعاد الجماهير التونسية و الافريقية وتأكيد السمعة الطيبة التى تتمتع بها تونس في المحافل الدولية مثنيا على القيمة الفنية لعناصرنا الوطنية و كذلك على الدور الكبير والمتميز الذي تقوم به الجامعة التونسية لكرة القدم" .يذكر ان المنتخب التونسي يخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة الرابعة حيث يستهل مشاركته بمواجهة الدانمارك يوم 22 نوفمبرالجاري ثم استراليا يوم 26 منه قبل ان يلاقي منتخب فرنسا يوم 30 نوفمبر 2022.