جبهة الخلاص تدعو المشاركين في القمة الفرنكوفونية إلى أن تكون توصيات "جربة 2022" داعمة لحق الشعب التونسي في الديمقراطية

دعت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب المنحل والقيادية بجبهة الخلاص الوطني سميرة الشواشي، اليوم السبت، الدول المشاركة في القمة الفرنكوفونية إلى أن تتضمن توصيات قمة "جربة 2022" رسالة للشعب التونسي تدعم حقه في الديمقراطية وفي انتخابات شفافة في انسجام مع ما أسست من أجله منظمة الفرنكوفونية من تحقيق النماء والتبادل الثقافي والانفتاح على الآخر.





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ولئن أعربت الشواشي، أثناء ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني اليوم بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية، عن ترحيب الجبهة بانعقاد القمة بمدينة جربة وتمسكها بوجود تونس بهذا الفضاء الدولي من أجل دعم المجهودات المشتركة بين أعضائها لتحقيق التقدم والازدهار، فقد عبّرت في المقابل عن رفضها تسويق ما أسمته سلطة الانقلاب لهذه القمة على أنها نجاح يحسب لها.كما عبّرت الشواشي عن ترحيب الجبهة بضيوف تونس أعضاء المنظمة الفرنكوفونية، مثمنة قرار تأجيلها السنة الماضية بسبب حرص الدول الأعضاء على المسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان كأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية،وفق قولها.وأضافت في ذات السياق أن جواب السلطة القائمة في تونس على رسالة الدول الأعضاء كان بأدوات دكتاتورية حيث تمت مقاضاة الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي ورئيس مجلس نواب الشعب وأكثر من 120 نائبا بالبرلمان بالإضافة إلى محاكمة بعضهم أمام المحاكم العسكرية ومنعهم من السفر دون مبرر.من جهته نفى رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الاتهامات الموجهة للجبهة بخصوص الاستقواء بالخارج، مؤكدا أن الجبهة عقدت عديد الاجتماعات داخل الجمهورية وهي تعول على الشعب التونسي في العودة للمسار الديمقراطي.واعتبر الشابي أن ما يحصل في صفاقس وجرجيس دليل على فشل النظام القائم، وفق تقديره ،داعيا إلى تكليف حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على النهوض بشؤون المواطنين من النواحي البيئية والتشغيل ومقاومة الفقر وغلاء المعيشة.وأوضح أن مبادرة الجبهة تتمثل في نداء لكافة القوى الوطنية ولكافة أفراد الشعب التونسي من أجل توحيد كلمتهم بغرض التوصل إلى عقد مؤتمر وطني يتم فيه تحديد الإصلاحات واقتراح شخصية تتولى رئاسة الحكومة تهيأ لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية، مشددا على أن هذا المؤتمر يجب أن يعقد دون رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره غير منفتح وليست له قدرة على الاستماع وعلى الحوار، وفق تقديره.من جانبه أفاد سمير ديلو بأن السنة المنقضية كانت سنة القضاة بالنظر لما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد منهم ومحاكمتهم، مرجحا أن تكون السنة المقبلة سنة المحامين والصحفيين بالنظر إلى أن عددا من الصحفيين يحاكمون اليوم على معنى المرسوم 54 بالإضافة إلى أن عشرات المحامين تم في شأنهم فتح تتبعات ضدهم سواء على معنى نفس المرسوم أو بسبب تهم أخرى مفتعلة ،وفق تقديره، بمبادرة من وزيرة العدل.