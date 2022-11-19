رئيس الحكومة تزور القرية التونسية للفرنكوفونية


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 19:54 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ادت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم السبت، زيارة الى القرية التونسية للفرنكوفونية بجزيرة جربة اطلعت خلالها على عدد من اجنحة القرية والأنشطة الثقافية المبرمجة في اطار انعقاد الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة من 19 الى 20 نوفمبر الجاري.
وتحدثت رئيسة الحكومة مع عدد من الحرفيين والعارضين حول منتوجاتهم التقليدية واستمعت الى مشاغلهم كما زارت نجلاء بودن عدة فضاءات مخصصة لعرض منتوجات ومخطوطات حول تاريخ تونس القديم.

وكانت رئيسة الحكومة مرفوقة خلال هذه الزيارة بوزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد ووزير السياحة، محمد المعز بن حسين.
ولم تدل رئيسة الحكومة باي تصريح لممثلي وسائل الاعلام الذين حضروا لمواكبة زيارتها للقرية مما اثار غضبهم .

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