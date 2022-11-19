كأس العالم 2022.. المنتخب الصربي يصل إلى الدوحة

وصلت بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة مساء اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 والتي تنطلق غدا /الاحد/ بإقامة المباراة الافتتاحية والتي تجمع بين منتخبي قطر والاكوادور على ملعب البيت.





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وكان دراغان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا قد أعلن مؤخرا عن قائمة مكونة من 26 لاعبا استعدادا لخوض غمار نهائيات المونديال.وشهدت القائمة تواجد 11 لاعبا من البطولة الإيطالية أبرزهم نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وشقيقه حارس تورينو نيمانيا ميلينكوفيتش سافيتش، ولاعب جوفنتوس فيليب كوستيتش، وزميله في جوفنتوس دوشان فلاهوفيتش.يذكر أن صربيا تأهلت للمونديال بعدما تصدرت المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، متقدمة على البرتغال، لتسجل الحضور الرابع بعد نسخ ألمانيا 2006، وجنوب إفريقيا 2010، وروسيا 2018، بيد أن المنتخب غادر المسابقة من الدور الأول في المرات الثلاث السابقة.ويشارك منتخب صربيا في المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وسويسرا والكاميرون، حيث يستهل مشواره بمواجهة البرازيل يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل، قبل مواجهة نظيره الكاميروني يوم 28 من الشهر نفسه على ملعب الجنوب، بينما ستكون آخر مبارياته في الدور الأول ضد سويسرا في الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب 974.