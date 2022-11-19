بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وزارة الاسرة والمراة تنظم شهر الحماية وتنشر نتائج التقرير السنوي لمكاتب مندوبي حماية الطفولة 2020 و2021

تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، من 20 نوفمبر الجاري إلى 20 ديسمبر 2022 "شهر الحماية" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق ل20 نوفمبر من كل سنة.





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وسيتم خلال هذا الشهر نشر نتائج التقرير السنوي لمكاتب مندوبي حماية الطفولة لسنتي 2020 و2021 والذي يتضمّن أحدث المؤشرات والاحصائيات للإشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة في مختلف ولايات الجمهوريّة ومجهودات هذا السلك للتعهد بالأطفال المهددين.وبينت وزارة الأسرة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن هذا التقرير يمثل لبنة لتصويب التدخلات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة المهدّدة.وقالت الوزارة في ذات البيان إن الجهد الوطني سيتعزّز خلال المرحلة المقبلة في مجال مناهضة العنف ضدّ الطفل والتوقّي من تداعياته الخطيرة على السلامة الجسديّة والنفسيّة للناشئة إلى جانب وضع برنامج تنفيذي للخطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بهدف حماية حقوق الطفل من تأثيرات التغيرات المناخية مثلما هو الشأن بالنسبة للحق في الصحة والتعليم والحياة والبيئة السليمة والثقافة، "وهي حقوق يتعطل اكتسابها نتيجة التغيرات المناخية"، حسب ما جاء في البيان.