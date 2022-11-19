بسام الطريفي رئيسا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 18:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفضى اجتماع توزيع مهام أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى اختيار بسام الطريفي رئيسا للرابطة ونجاة الزموري نائبا أول له.
وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان لها، بأنه تم توزيع بقية المهام، من بينها نائب الرئيس التي كلف بها جمال الدين السبع، وكاتب عام التي آلت الي محي الدين لاغة.

يذكر أنه تم في اختتام المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المنعقد أيام 11، 12، و13 انتخاب أعضاء هيئة مديرة جديدة.
وشارك 181 رابطية ورابطيا، في هذه الانتخابات والتي ترشح لعضويتها 35 مترشحا.
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وطبق التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي للرابطة الذي نصّ على التقليص في عدد أعضاء الهيئة المديرة من 25 إلى 15 عضوا.



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