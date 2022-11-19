"لقاء " بين الرئيس قيس سعيّد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية بجربة


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 17:02 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت بجزيرة جربة، محادثة مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.


وتم التطرق خلال هذا اللقاء "المطوّل"، وفق بلاغ متقضب لرئاسة الجمهورية، إلى "أواصر الصداقة التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا"، فضلا عن التأكيد على "الحرص المشترك على مواصلة العمل المشترك من أجل مزيد توطيد هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي".

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وكانت انطلقت صباح السبت بجزيرة جربة، أشغال القمة 18 للفرنكفونية التي تتواصل إلى يوم غد الأحد، بحضور اكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية


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