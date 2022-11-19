قمة الفرنكوفونية : وزير الإقتصاد ووزيرة الخارجية  الفرنسية ، يوقعان على إتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو

وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم السبت، على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .

وتم تقيع الاتفاقية بين الطرفين على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة والتانطلقت اليوم 19 نوفمبر 2022 لتتواصل إلى غاية يوم غد الأحد 20 نوفمبر 2022.



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و أعرب سمير سعيّد، بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية ناجعة ومستدامةواستعرض في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و تحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءاتوأكد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.من جانبها، أكدت كاترين كولونا ، متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها ، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه و الذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجياوجددت استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.