قمة الفرنكوفونية : وزير الإقتصاد ووزيرة الخارجية  الفرنسية ، يوقعان على إتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو

وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم السبت، على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .
وتم تقيع الاتفاقية بين الطرفين على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة والتانطلقت اليوم 19 نوفمبر 2022 لتتواصل إلى غاية يوم غد الأحد 20 نوفمبر 2022.
وتم تقيع الاتفاقية بين الطرفين على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة والتانطلقت اليوم 19 نوفمبر 2022 لتتواصل إلى غاية يوم غد الأحد 20 نوفمبر 2022.
و أعرب سمير سعيّد، بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية ناجعة ومستدامة
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واستعرض في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و تحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءات
وأكد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها، أكدت كاترين كولونا ، متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها ، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه و الذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا
وجددت استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
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