كأس العالم 2022.. منتخب الكاميرون يصل إلى الدوحة

وصلت بعثة منتخب الكاميرون إلى الدوحة، اليوم، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق غدا /الأحد/ وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب الكاميرون، المونديال، ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا، على أن يستهل مشواره بملاقاة سويسرا في 24 نوفمبر الجاري على استاد الجنوب.





ويواجه منتخب الكاميرون في مباراته الثانية صربيا يوم 28 من نفس الشهر على ملعب الجنوب أيضا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالمواجهة الأصعب مع البرازيل في 2 ديسمبر المقبل على ملعب لوسيل.

واختار الاتحاد الكاميروني فندق بانيان تري في لاسيغال مشيرب مقرا لإقامة المنتخب خلال المونديال، على أن يخوض المنتخب تدريباته على ملعب نادي السيلية.

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ويخوض المنتخب الكاميروني نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثامنة في تاريخه، وكان الوصول إلى الدور ربع النهائي في مونديال إيطاليا عام 1990 أفضل نتائجه في المشاركات السبع السابقة.



ويواجه منتخب الكاميرون في مباراته الثانية صربيا يوم 28 من نفس الشهر على ملعب الجنوب أيضا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالمواجهة الأصعب مع البرازيل في 2 ديسمبر المقبل على ملعب لوسيل.واختار الاتحاد الكاميروني فندق بانيان تري في لاسيغال مشيرب مقرا لإقامة المنتخب خلال المونديال، على أن يخوض المنتخب تدريباته على ملعب نادي السيلية.ويخوض المنتخب الكاميروني نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثامنة في تاريخه، وكان الوصول إلى الدور ربع النهائي في مونديال إيطاليا عام 1990 أفضل نتائجه في المشاركات السبع السابقة.