سوسة: الندوة الجهوية لرؤساء مكاتب البريد بولايات الوسط تنظر في اشكاليات القطاع وفي الاستراتيجيات المستقبلية

افاد الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي بان اشغال الندوة الجهوية لرؤساء مكاتب البريد بالوسط والخاصة بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقصرين والقيروان وسليانة وزغوان ونابل، المنعقدة اليوم السبت بسوسة، خصصت للتداول حول أبرز الاشكاليات التي يواجهها قطاع البريد وتقديم استراتيجيات البريد التونسي المستقبلية





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وأضاف في تصريح ل"وات" ان كيفية التفاعل مع النقص الواضح في الموارد البشرية تعد من ابرز الإشكاليات التي تواجهها مكاتب البريد، مؤكدا ان الإدارة العامة ساعية لتوفير الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للعمل في 1200 مكتب بريد بكامل تراب الجمهوريةواشار الى ان هذه الندوة الجهوية التي يشارك في اشغالها المديرون الجهويون للبريد بولايات الوسط وحوالي 250 رئيس مكتب بريد، ستخصص كذلك لتقديم اخر المستجدات الرقمية ابرزها تطبيقة ماي بوست "my poste" التي طورها البريد التونسي ويمكن ادراجها على الهاتف الجوال، مؤكدا ان هذه التطبيقة ستمكن حرفاء البريد التونسي من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة والولوج اليها على غرار القيام بالتحويلات المالية إنطلاقا من الحسابات البريدية الجارية لفائدة حسابات بريدية جارية أخرى وحسابات الإدخار البريدي والحسابات البنكية بطريقة سريعة وسهلة ومؤمنةويمكن لحرفاء البريد التونسي القيام كذلك بعملية شحن الحسابات الإفتراضية « e-Dinar » بصفة حينية إنطلاقا من الحسابات البريدية الجارية عبر هذه التطبيقة التي تعتبر الواجهة الرقمية الجديدة للبريد التونسي، وفق المكييذكر ان حوالي 130 الف حريف مشترك مسجلين في تطبيقة "ماي بوست" منهم 50 الف حريف نشيطين بصفة يومية، وفق ذات المصدر .