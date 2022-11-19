كأس العالم 2022.. منتخب الأوروغواي يصل إلى الدوحة


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 15:22 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وصلت بعثة منتخب الأوروغواي لكرة القدم إلى الدوحة، اليوم، لخوض نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق منافساتها غدا /الأحد/ وتستمر لغاية 18 ديسمبر المقبل.
وتخوض الأوروغواي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبها منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

ويستهل منتخب الأوروغواي مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع البرتغال يوم 28 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء غانا يوم الثاني من ديسمبر المقبل.
واختار الاتحاد الأوروغواياني فندق /بولمان الخليج الغربي/ مقرا لإقامة المنتخب خلال فترة البطولة، على أن يخوض تدريباته على ملعب /الإرسال رقم 1/.
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وتأهل منتخب الأوروغواي إلى كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية خلف منتخبي البرازيل والأرجنتين.


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