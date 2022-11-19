إقرار إضراب عام محلي في جرجيس يومي 24 و25 نوفمبر الجاري

أقرّ الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس لدى اجتماعه، اليوم السبت، تنفيذ إضراب عام محلي يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن يعرض القرار على المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين لاصدار برقية الاضراب، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للشغل الهادي الحميدي.





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وقال الحميدي إن "التراجع عن قرار الاضراب ممكن إذا ما اتّجهت الوضعية نحو الانفراج، وتحوّل لجنة وزارية الى المنطقة وتفاعلها ايجابيا مع اهالي جرجيس في اتجاه كشف الحقيقة وطمأنتهم وانهاء معاناتهم"، حسب قوله.ويأتي اقرار هذا الاضراب الثاني من نوعه منذ فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس وما رافقتها من حراك اجتماعي كبير بعد ان تصاعدت وتيرة الاحتقان والاحتجاج بالمنطقة، وتجاهل الدولة لمطالبهم، واستعمال العنف ضدّهم والذي وصفه رئيس الاتحاد المحلي للشغل بالمفرط وغير المبرّر، وأفضى إلى غلق المؤسسات التربوية لأبوابها اليوم حماية للتلاميذ من اي خطر، حسب قوله.وأكد، من جهة أخرى، على عودة الهدوء اليوم الى جرجيس بعد ليلة من المواجهات أسفرت عن ايقاف 17 شابّا، أخلي اليوم سبيلهم اليوم، والتعهد بعدم استعمال القوة والغاز المسيل للدموع، الا في حال حماية المؤسسات الامنية والعامة من اي اعتداء.يذكر أن مسيرة حاشدة خرجت أمس الجمعة من جرجيس وتوقفت بمفترق المنطقة السياحية بجرجيس، بعد أن تصدى لها حاجز أمني كبير، وانتهت بمناوشات رشق فيها المحتجون الوحدات الامنية بالحجارة لترد عليهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.