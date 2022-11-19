توزر: حقوق النساء والمساواة محور قافلة للمواطنة والمساواة تنظمها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لفائدة المجتمع المدني بولايات الجنوب

استفاد أزيد من 45 مشاركا من بين ممثلي المجتمع المدني بولايات الجنوب وهي توزر وقفصة وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين بالورشة التدريبية حول موضوع حقوق المرأة والمساواة وذلك ضمن أنشطة قافلة المواطنة والمساواة التي تنظمها اليوم السبت بتوزر، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بدعم من منظمة هينرش بول تونس.

وتطرح الورشة وفق حفيظة شقير أستاذة جامعية وعضو مؤسس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فكرة حقوق المرأة من ناحية تحقيق المساواة في النفاذ إلى مواقع القرار بين المرأة والرجل وتعتبر المساواة في ما يتعلق بالانتخابات العنصر الرئيسي لورشة التدريب الحالية وفق نفس المصدر وذلك بالتزامن مع الحدث السياسي المتمثل في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر المقبل.



..



.

وتعمل الجمعية من خلال هذه القافلة على تشريك أكبر عدد ممكن من الجمعيات خصوصا الجمعيات الموجودة في الجهات وكانت نظمت في الأشهر الماضية من العام الجاري أنشطة متنوعة تزامنت مع الاستفتاء على الدستور وذلك بتحقيق هدف رئيسي يتمثل في حضور المرأة في المواقع القيادية وتحقيق شرط المساواة في القانون كما في الواقع وفق قولها.واعتبرت شقير أن تطبيق مبدأ المساواة على أرض الواقع يخضع لعقلية ذكورية في المجتمع التونسي بفعل العادات والتقاليد التي تحرم النساء من الحضور في مواقع القرار والمشاركة في البرلمان لتغيير التشريعات التمييزية ضد المرأة لا سيما في ما يتصل بالأحوال الشخصية وفي المجلات السياسية والاقتصادية.وفي مجال المشاركة السياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين لفتت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى أن تونس مرت بتجربة مهمة وهي تجربة التناصف في انتخابات 2011 و2014 والمقارنة بين المرسوم المنظم لهذه التجربة وتطبيقها على أرض الواقع ومع المرسوم الانتخابي الجديد المنظم للانتخابات التشريعية 2022.وأشارت الى أن الانتخاب على الافراد يحرم المرأة من الوصول الى مجلس النواب إذ تقدمت 12 بالمائة من النساء بترشحاتهن لهذه الانتخابات وذلك لا يعني أن جميعهن سيصلن الى المجلس مبدية مخاوفها بأن نسبة حضور المرأة ستكون ضئيلة وهي لا تعكس وفق قولها النضالات التي خاضتها عدة منظمات من المجتمع المدني من أجل إقرار المساواة في التمتع بالحقوق.