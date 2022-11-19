هيئة الانتخابات تذكر بأن اجال تغيير مراكز الاقتراع للتشريعية تنتهي الاحد 20 نوفمبر 2022

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ اليوم السبت، أن آجال عملية تغيير مراكز الاقتراع بالنسبة للناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، تنتهي الأحد 20 نوفمبر2022





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وبينت هيئة الانتخابات أنه يمكن للتونسيين بالداخل تغيير مراكز الاقتراع المسجّلين فيها لدى مكاتب تحيين التسجيل القارة المتواجدة بمقرات الهيئات الفرعية وبمقرات المعتمديات.وأوضحت أن مكاتب تحيين التسجيل مفتوحة أيام السبت والأحد 19 و20 نوفمبر 2022 من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء.كما جددت التأكيد على أنه يمكن للتونسيين في الداخل والخارج تغيير مراكز الاقتراع المسجلين فيها عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn مشيرة ألى أن العملية ستتواصل، متاحة عبر الموقع إلى غاية نهاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022كما أشارت الى أنه في صورة طلب التحيين خارج الدائرة الانتخابية يجب الاستظهار بوثيقة تثبت العنوان الفعلي.