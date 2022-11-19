أستراليا: الطبوبي يؤكد دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للقضية الفلسطينية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية ومناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وذلك خلال كلمته في المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي العالمي .





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ودعا الطبوبي، خلال هذا المؤتمر المنعقد بمدينة مالبورن بأستراليا، كافة النقابات في العالم الى دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، معتبرا ان المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق يعيشه العالم وهو ما يفرض على المؤتمرين في ان تكون رسالتهم موحدة في الدعوة الى الحرية والسلام .وحيا أمين عام المنظمة الشغيلة نضالات الشعب الفلسطيني وترحم على روح الصحفية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي .ويقود الطبوبي وفد المنظمة العمالية في المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي العالمي، وقد وجه دعوة الى تحديد يوم عالمي يطالب فيه عمال العالم بالعدالة الاجتماعية.ويشارك في هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله من 17 الى 22 نوفمبر الجاري قرابة الألف نقابي يمثلون 300 منظمة قطرية من 153 بلد في العالم ويناقشون أهم القضايا المطروحة في سوق العمل بالعالم على غرار فرص العمل في الاقتصاد الأخضر والأجور والحماية الاجتماعية وتأثير التكنولوجيا على الوظائف، كما سينتخبون قيادة جديدة للاتحاد النقابي العالمي.