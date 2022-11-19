مونديال قطر 2022 - برنامج المقابلات

في ما يلي برنامج مقابلات بطولة العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022:

(توقيت تونس)







الاحد 20 نوفمبر

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المجموعة الاولى

س 17 - قطر - الاكوادور



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الاثنين 21 نوفمبر

المجموعة الثانية

س 14 - انقلترا - ايران



المجموعة الاولى

س 17 - السنيغال - هولندا

المجموعة الثانية

س 20- الولايات المتحدة الامريكية - بلاد الغال





الثلاثاء 22 نوفمبر

المجموعة الثالثة

س 11 - الارجنتين - العربية السعودية



المجموعة الرابعة

س 14 - الدنمارك - تونس



المجموعة الثالثة

س 17 - المكسيك - بولونيا

المجموعة الرابعة

س 20 - فرنسا - استراليا





الاربعاء 23 نوفمبر

المجموعة السادسة

س 11 - المغرب - كرواتيا



المجموعة الخامسة

س 14 - المانيا - اليابان



المجموعة الخامسة

س 17 - اسبانيا - كوستاريكا

المجموعة السادسة

س 20 - بلجيكا - كندا





الخميس 24 نوفمبر

المجموعة السابعة

س 11 - سويسرا - الكامرون



المجموعة الثامنة

س 14 - الاوروغواي - كوريا الجنوبية

س 17 - البرتغال - كندا

المجموعة السابعة

س 20 - البرازيل - السويد





الجمعة 25 نوفمبر

المجموعة الثانية

س 11 - بلاد الغال - ايران



المجموعة الاولى

س 14 - قطر - السنيغال





المجموعة الاولى

س 17 - هولندا - الاكوادور



المجموعة الثانية

س 20 - انقلترا - الولايات المتحدة





السبت 26 نوفمبر

المجموعة الرابعة

س 11 - تونس - استراليا



المجموعة الثالثة

س 14 - بولونيا - العربية السعودية



المجموعة الرابعة

س 17 - فرنسا - الدنمارك



المجموعة الثالثة

س 20 - الارجنتين - المكسيك





الاحد 27 نوفمبر

المجموعة الخامسة

س 11 - اليابان - كوستاريكا



المجموعة السادسة

س 14 - بلجيكا - المغرب

س 17 - كرواتيا - كندا



المجموعة الخامسة

س 20 - اسبانيا - المانيا





الاثنين 28 نوفمبر

المجموعة السابعة

س 11 - الكامرون - صربيا



المجموعة الثامنة

س 14 - كوريا الجنوبية - غانا



المجموعة السابعة

س 17 - البرازيل - سويسرا



المجموعة الثامنة

س 20 - البرتغال - - الاوروغواي



الثلاثاء 29 نوفمبر

المجموعة الاولى

س 16 - الاكوادور - السنيغال

س 16 - هولندا - قطر



المجموعة الثانية

س 20 - ايران - الولايات المتحدة

س 20- بلاد الغال - انقلترا





الاربعاء 30 نوفمبر

المجموعة الرابعة

س 16 - تونس - فرنسا -

س 16- - استراليا - الدنمارك



المجموعة الثالثة

س 20 - بولونيا - الارجنتين -

س 20 - العربية السعودية - المكسيك





الخميس 1 ديسمبر

المجموعة السادسة

س 16

كرواتيا - بلجيكا

س 16- - كندا - المغرب



المجموعة الخامسة

س 20 - اليابان - اسبانيا

س 20- كوستاريكا - المانيا





الجمعة 2 ديسمبر

المجموعة الثامنة

س 16 - كوريا الجنوبية - البرتغال

س 16 - غانا - الاوروغواي



المجموعة السابعة

س 20 - صربيا - سويسرا

س 20 - الكامرون - البرازيل







ايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر - مقابلات الدور ثمن النهائي

يوما 9 و10 ديسمبر - مقالات الدور ربع النهائي





يوما 13 و14 ديسمبر - الدور نصف النهائي



يوم 17 ديسمبر - المقابلة التريبية من اجل المركز الثالث

يوم 18 ديسمبر - - المباراة النهائية



الاحد 20 نوفمبرالمجموعة الاولىس 17 - قطر - الاكوادورس 14 - انقلترا - ايرانس 17 - السنيغال - هولنداالمجموعة الثانيةس 20- الولايات المتحدة الامريكية - بلاد الغالس 11 - الارجنتين - العربية السعوديةس 17 - المكسيك - بولونياالمجموعة الرابعةس 20 - فرنسا - استرالياس 11 - المغرب - كرواتياس 14 - المانيا - اليابانس 17 - اسبانيا - كوستاريكاالمجموعة السادسةس 20 - بلجيكا - كنداس 11 - سويسرا - الكامرونس 14 - الاوروغواي - كوريا الجنوبيةس 17 - البرتغال - كنداالمجموعة السابعةس 20 - البرازيل - السويدس 11 - بلاد الغال - ايرانس 14 - قطر - السنيغالس 17 - هولندا - الاكوادورس 20 - انقلترا - الولايات المتحدةس 14 - بولونيا - العربية السعوديةس 17 - فرنسا - الدنماركس 20 - الارجنتين - المكسيكس 11 - اليابان - كوستاريكاس 14 - بلجيكا - المغربس 17 - كرواتيا - كنداس 20 - اسبانيا - المانياس 11 - الكامرون - صربياس 14 - كوريا الجنوبية - غاناس 17 - البرازيل - سويسراس 20 - البرتغال - - الاوروغوايس 16 - الاكوادور - السنيغالس 16 - هولندا - قطرس 20 - ايران - الولايات المتحدةس 20- بلاد الغال - انقلتراس 16- - استراليا - الدنماركس 20 - بولونيا - الارجنتين -س 20 - العربية السعودية - المكسيكس 16كرواتيا - بلجيكاس 16- - كندا - المغربس 20 - اليابان - اسبانياس 20- كوستاريكا - المانياس 16 - كوريا الجنوبية - البرتغالس 16 - غانا - الاوروغوايس 20 - صربيا - سويسراس 20 - الكامرون - البرازيلايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر - مقابلات الدور ثمن النهائييوما 9 و10 ديسمبر - مقالات الدور ربع النهائييوما 13 و14 ديسمبر - الدور نصف النهائييوم 17 ديسمبر - المقابلة التريبية من اجل المركز الثالثيوم 18 ديسمبر - - المباراة النهائية