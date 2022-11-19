مونديال قطر 2022 - برنامج المقابلات


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 11:44 قراءة: 2 د, 35 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات بطولة العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022:
(توقيت تونس)


الاحد 20 نوفمبر
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المجموعة الاولى
س 17 - قطر - الاكوادور

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الاثنين 21 نوفمبر
المجموعة الثانية
س 14 - انقلترا - ايران

المجموعة الاولى
س 17 - السنيغال - هولندا
المجموعة الثانية
س 20- الولايات المتحدة الامريكية - بلاد الغال


الثلاثاء 22 نوفمبر
المجموعة الثالثة
س 11 - الارجنتين - العربية السعودية

المجموعة الرابعة
س 14 - الدنمارك - تونس

المجموعة الثالثة
س 17 - المكسيك - بولونيا
المجموعة الرابعة
س 20 - فرنسا - استراليا


الاربعاء 23 نوفمبر
المجموعة السادسة
س 11 - المغرب - كرواتيا

المجموعة الخامسة
س 14 - المانيا - اليابان

المجموعة الخامسة
س 17 - اسبانيا - كوستاريكا
المجموعة السادسة
س 20 - بلجيكا - كندا


الخميس 24 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 - سويسرا - الكامرون

المجموعة الثامنة
س 14 - الاوروغواي - كوريا الجنوبية
س 17 - البرتغال - كندا
المجموعة السابعة
س 20 - البرازيل - السويد


الجمعة 25 نوفمبر
المجموعة الثانية
س 11 - بلاد الغال - ايران

المجموعة الاولى
س 14 - قطر - السنيغال


المجموعة الاولى
س 17 - هولندا - الاكوادور

المجموعة الثانية
س 20 - انقلترا - الولايات المتحدة


السبت 26 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 11 - تونس - استراليا

المجموعة الثالثة
س 14 - بولونيا - العربية السعودية

المجموعة الرابعة
س 17 - فرنسا - الدنمارك

المجموعة الثالثة
س 20 - الارجنتين - المكسيك


الاحد 27 نوفمبر
المجموعة الخامسة
س 11 - اليابان - كوستاريكا

المجموعة السادسة
س 14 - بلجيكا - المغرب
س 17 - كرواتيا - كندا

المجموعة الخامسة
س 20 - اسبانيا - المانيا


الاثنين 28 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 - الكامرون - صربيا

المجموعة الثامنة
س 14 - كوريا الجنوبية - غانا

المجموعة السابعة
س 17 - البرازيل - سويسرا

المجموعة الثامنة
س 20 - البرتغال - - الاوروغواي

الثلاثاء 29 نوفمبر
المجموعة الاولى
س 16 - الاكوادور - السنيغال
س 16 - هولندا - قطر

المجموعة الثانية
س 20 - ايران - الولايات المتحدة
س 20- بلاد الغال - انقلترا


الاربعاء 30 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 16 - تونس - فرنسا -
س 16- - استراليا - الدنمارك

المجموعة الثالثة
س 20 - بولونيا - الارجنتين -
س 20 - العربية السعودية - المكسيك


الخميس 1 ديسمبر
المجموعة السادسة
س 16
كرواتيا - بلجيكا
س 16- - كندا - المغرب

المجموعة الخامسة
س 20 - اليابان - اسبانيا
س 20- كوستاريكا - المانيا


الجمعة 2 ديسمبر
المجموعة الثامنة
س 16 - كوريا الجنوبية - البرتغال
س 16 - غانا - الاوروغواي

المجموعة السابعة
س 20 - صربيا - سويسرا
س 20 - الكامرون - البرازيل



ايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر - مقابلات الدور ثمن النهائي
يوما 9 و10 ديسمبر - مقالات الدور ربع النهائي


يوما 13 و14 ديسمبر - الدور نصف النهائي

يوم 17 ديسمبر - المقابلة التريبية من اجل المركز الثالث
يوم 18 ديسمبر - - المباراة النهائية

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