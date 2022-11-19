مونديال قطر 2022 - برنامج المقابلات

في ما يلي برنامج مقابلات بطولة العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022:
(توقيت تونس)
(توقيت تونس)
الاحد 20 نوفمبر
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المجموعة الاولى
س 17 - قطر - الاكوادور
الاثنين 21 نوفمبر
المجموعة الثانية
س 14 - انقلترا - ايران
المجموعة الاولى
س 17 - السنيغال - هولندا
المجموعة الثانية
س 20- الولايات المتحدة الامريكية - بلاد الغال
الثلاثاء 22 نوفمبر
المجموعة الثالثة
س 11 - الارجنتين - العربية السعودية
المجموعة الرابعة
س 14 - الدنمارك - تونس
المجموعة الثالثة
س 17 - المكسيك - بولونيا
المجموعة الرابعة
س 20 - فرنسا - استراليا
الاربعاء 23 نوفمبر
المجموعة السادسة
س 11 - المغرب - كرواتيا
المجموعة الخامسة
س 14 - المانيا - اليابان
المجموعة الخامسة
س 17 - اسبانيا - كوستاريكا
المجموعة السادسة
س 20 - بلجيكا - كندا
الخميس 24 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 - سويسرا - الكامرون
المجموعة الثامنة
س 14 - الاوروغواي - كوريا الجنوبية
س 17 - البرتغال - كندا
المجموعة السابعة
س 20 - البرازيل - السويد
الجمعة 25 نوفمبر
المجموعة الثانية
س 11 - بلاد الغال - ايران
المجموعة الاولى
س 14 - قطر - السنيغال
المجموعة الاولى
س 17 - هولندا - الاكوادور
المجموعة الثانية
س 20 - انقلترا - الولايات المتحدة
السبت 26 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 11 - تونس - استراليا
المجموعة الثالثة
س 14 - بولونيا - العربية السعودية
المجموعة الرابعة
س 17 - فرنسا - الدنمارك
المجموعة الثالثة
س 20 - الارجنتين - المكسيك
الاحد 27 نوفمبر
المجموعة الخامسة
س 11 - اليابان - كوستاريكا
المجموعة السادسة
س 14 - بلجيكا - المغرب
س 17 - كرواتيا - كندا
المجموعة الخامسة
س 20 - اسبانيا - المانيا
الاثنين 28 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 - الكامرون - صربيا
المجموعة الثامنة
س 14 - كوريا الجنوبية - غانا
المجموعة السابعة
س 17 - البرازيل - سويسرا
المجموعة الثامنة
س 20 - البرتغال - - الاوروغواي
الثلاثاء 29 نوفمبر
المجموعة الاولى
س 16 - الاكوادور - السنيغال
س 16 - هولندا - قطر
المجموعة الثانية
س 20 - ايران - الولايات المتحدة
س 20- بلاد الغال - انقلترا
الاربعاء 30 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 16 - تونس - فرنسا -
س 16- - استراليا - الدنمارك
المجموعة الثالثة
س 20 - بولونيا - الارجنتين -
س 20 - العربية السعودية - المكسيك
الخميس 1 ديسمبر
المجموعة السادسة
س 16
كرواتيا - بلجيكا
س 16- - كندا - المغرب
المجموعة الخامسة
س 20 - اليابان - اسبانيا
س 20- كوستاريكا - المانيا
الجمعة 2 ديسمبر
المجموعة الثامنة
س 16 - كوريا الجنوبية - البرتغال
س 16 - غانا - الاوروغواي
المجموعة السابعة
س 20 - صربيا - سويسرا
س 20 - الكامرون - البرازيل
ايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر - مقابلات الدور ثمن النهائي
يوما 9 و10 ديسمبر - مقالات الدور ربع النهائي
يوما 13 و14 ديسمبر - الدور نصف النهائي
يوم 17 ديسمبر - المقابلة التريبية من اجل المركز الثالث
يوم 18 ديسمبر - - المباراة النهائية
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