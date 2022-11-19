قمة الفرنكوفونية . .حركية دؤوبة بالمركز الاعلامي وحضور عدد هام من ممثلي وسائل الاعلام الجهوية والوطنية والاجنبية

يشهد المركز الاعلامي المحاذي لمقر احتضان اشغال الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية التي افتتحت اشغالها صباح اليوم السبت بجزيرة جربة حركية دؤوبة بين توافد للصحفيين وتوزعهم بين اروقته وامام الحواسيب لمواكبة اشغال القمة

وقد انطلق الاعداد لهذا المركز منذ فترة فكان من اول الفضاءات التي جهزت بالنظر الى حجم المهمة المكولة له فمنه تنطلق كل الرسائل الاعلامية بجميع اشكالها بما توفر فيه من بنية تحتية لازمة من ربط بشبكة الالياف البصرية وتوفير خدمات الانترنات بفضاءات القمة ساهم في ذلك عدة اطراف متدخلة من الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي واتصالات تونس والوكالة التونسية للانترنات والوكالة الوطنية للترددات من اجل توفير جودة خدمات تساهم في اجاح القمة .





وقد تم تركيز شبكة الياف بصرية على جميع المواقع التي ستحتضن اشغال القمة ثم تم تركيز جميع المعدات المتمثلة في اجهزة ربط علر الاقمار الصناعية للبث وللارسال عبر محطات متنقلة موجودة بكل مواقع الفعاليات من مطار ومسرح ومواقع الاجتماع والقرية الفرنكوفونية الارسال الى الدول الافريقية والاوروبية والارسال عبر الستريمنيغ والانترنات وفق ذاكر البكوش المدير العام للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي والمنسق الفني للمركز الاعلامي.

واوضح البكوش ان الصحفيين داخل هذا المركز يتحصلون على المادة التي تصلهم من جميع الاشارات من كل مواقع القمة وفي نفس الوقت يقع توزيعها الى جميع دول العالم مؤكدا ان جميع التجهيزات متقدمة جدا تستجيب لجميع المواصفات.

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داخل قاعة كبرى تم تجهيزها بعدد هام من الحواسيب وبشاشات عرض كبرى يتابع عدد كبير من الصحفيين ومن ممثلين لعدة وسائل اعلام جهوية ووطنية واجنبية فعاليات انطلاق اشغال القمة من وصول ضيوف تونس بمطار جربة جرجيس الدولي الى وصولهم الى فضاء انطلاق الاشغال .



وقد تم تركيز شبكة الياف بصرية على جميع المواقع التي ستحتضن اشغال القمة ثم تم تركيز جميع المعدات المتمثلة في اجهزة ربط علر الاقمار الصناعية للبث وللارسال عبر محطات متنقلة موجودة بكل مواقع الفعاليات من مطار ومسرح ومواقع الاجتماع والقرية الفرنكوفونية الارسال الى الدول الافريقية والاوروبية والارسال عبر الستريمنيغ والانترنات وفق ذاكر البكوش المدير العام للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي والمنسق الفني للمركز الاعلامي.واوضح البكوش ان الصحفيين داخل هذا المركز يتحصلون على المادة التي تصلهم من جميع الاشارات من كل مواقع القمة وفي نفس الوقت يقع توزيعها الى جميع دول العالم مؤكدا ان جميع التجهيزات متقدمة جدا تستجيب لجميع المواصفات.داخل قاعة كبرى تم تجهيزها بعدد هام من الحواسيب وبشاشات عرض كبرى يتابع عدد كبير من الصحفيين ومن ممثلين لعدة وسائل اعلام جهوية ووطنية واجنبية فعاليات انطلاق اشغال القمة من وصول ضيوف تونس بمطار جربة جرجيس الدولي الى وصولهم الى فضاء انطلاق الاشغال .