الشركة التونسية للملاحة تلغى سفرتي "قرطاج" يومي 22 و23 نوفمبر 2022 بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة أنها الغت سفرتين للسفينة "قرطاج" يومي الثلاثاء 22 نوفمبر والأربعاء 23 نوفمبر 2022 بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.





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وبينت الشركة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة "فايسبوك"، ليل الجمعة، انها الغت سفرة قرطاج من تونس الى مرسيليا المبرمجة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر2022 والسفرة المبرمجة من مرسيليا الى تونس يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.ودعت المسافرين المتّجهين إلى ميناء مرسيليا الى تغيير موعد سفرهم ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 باتّجاه ميناء جنوة ، أو يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 باتّجاه ميناء مرسيليا دون مصاريف إضافيّة.واكدت الشركة التونسية للملاحة انه بامكان المسافرين القادمين من مرسيليا باتجاه تونس تغيير موعد سفرهم ليوم السبت 26 نوفمبر 2022 من ميناء جنوة على الساعة الخامسة مساء أو يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 من ميناء مرسيليا دون مصاريف إضافيّة. ويمكن الحصول على مزيد الإرشادات الرّجاء الاتّصال بالشركة على الارقام التالية061 XXX XX 00216 او 378 XXX XX 00216 او على الرقم الأزرق 021 102 82